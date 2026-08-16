پرداخت ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به ۲۱۸ متقاضی در رزن

محمد رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتغال یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت کمیته امداد برای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است و سال گذشته در شهرستان رزن ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به ۲۱۸ متقاضی پرداخت شد.

وی افزود: برای سال جاری نیز حدود ۲۷ میلیارد تومان اعتبار اشتغال پیش‌بینی شده و پیشنهاد افزایش این اعتبار تا حدود ۳۷ میلیارد تومان ارائه شده است که پس از نهایی شدن اعتبارات معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها انجام خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رزن با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی متناسب با نوع طرح متفاوت است، گفت: تسهیلات اشتغال برای اجرای طرح‌های مختلف با سقف‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و تلاش شده فرآیند معرفی و پرداخت تسهیلات با کمترین میزان ضمانت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رسولی با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد در شهرستان رزن عنوان کرد: حدود یک‌هزار و ۹۵۶ خانوار به صورت مستقیم تحت حمایت کمیته امداد رزن قرار دارند و علاوه بر این خانواده‌هایی نیز به صورت موردی برای دریافت خدماتی مانند کمک‌های درمانی، تسهیلات و سایر حمایت‌ها به این نهاد مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: خدمات کمیته امداد تنها به پرداخت مستمری محدود نمی‌شود و در حوزه‌های اشتغال، درمان، مسکن، تعمیرات مسکن و حمایت‌های فرهنگی و تحصیلی نیز به خانواده‌های نیازمند خدمات ارائه می‌شود.

طرح تامین بسته‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان رزنی اجرا می‌شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رزن همچنین از اجرای طرح تامین بسته‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت خبر داد و گفت: برای تهیه این بسته‌ها حدود ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی و ۵۰ درصد آن از محل اعتبارات داخلی کمیته امداد تامین شده و برای تامین مابقی اعتبار نیز از ظرفیت شهرستان استفاده خواهد شد.

رسولی افزود: تلاش شده اقلام این بسته‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا دانش‌آموزان تحت حمایت هنگام حضور در مدرسه احساس تفاوتی با سایر دانش‌آموزان نداشته باشند و مقرر شده این بسته‌ها پیش از ۱۵ شهریورماه به خانواده‌ها تحویل داده شود.

وی با تاکید بر نقش مشارکت مردم و خیران در حمایت از خانواده‌های نیازمند، گفت: کمک‌های مردمی در حوزه‌های مختلف می‌تواند بخش مهمی از نیازهای خانواده‌های تحت حمایت را پوشش دهد و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نیز در جذب این مشارکت‌ها تأثیرگذار است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رزن با اشاره به کمک‌های مردمی به این نهاد اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال حدود ۴۵۰ میلیون تومان صدقه در بخش مرکزی رزن جمع‌آوری شده است.

رسولی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد براساس نوع نیاز و شرایط هر خانواده انجام می‌شود و در این میان خانواده‌های دارای بیمار، زنان سرپرست خانوار و دانش‌آموزان نیازمند از جمله گروه‌هایی هستند که در اولویت دریافت برخی خدمات قرار دارند.