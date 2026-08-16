به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و برنامه‌ریزی تأمین بذر چغندر قند ظهر یکشنبه با حضور فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی و نمایندگان شرکت‌های تأمین‌کننده بذر برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین بذر مورد نیاز برای کشت چغندر قند مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره معرفی و انتخاب ارقام مناسب، کیفیت بذر، میزان نیاز و نحوه تأمین و توزیع آن میان کشاورزان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بر ضرورت استفاده از بذرهای استاندارد و باکیفیت تأکید کرد و گفت: انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای، نقش مهمی در دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش بهره‌وری تولید چغندر قند دارد.

وی افزود: تأمین بذر مناسب باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا کشاورزان در زمان مورد نیاز به ارقام باکیفیت دسترسی داشته باشند و روند کشت با مشکل مواجه نشود.

در ادامه، نمایندگان شرکت‌های تأمین‌کننده بذر ضمن تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره تأمین ارقام مورد نیاز و نحوه توزیع بذر مطرح کردند.

در پایان نشست نیز بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تأمین‌کننده بذر و مجموعه‌های مرتبط با تولید چغندر قند تأکید و مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب انجام شود.