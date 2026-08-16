تمدید مهلت رفع نقص پرونده تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواجه نصیر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، براساس اطلاعیه مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، مهلت رفع نقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال ۱۴۰۴ تمدید شده است.

بر این اساس، دانشجویانی که طبق گزارش شماره ۲۲۲ سامانه بهستان برای آنها نقص مدرک تأییدیه تحصیلی ثبت شده است، موظف‌اند حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به تکمیل و ارائه مدارک خود اقدام کنند.

دانشگاه اعلام کرده است در صورت رفع نشدن نقص پرونده تا مهلت تعیین‌شده، از ثبت‌نام دانشجویان در نیمسال آینده (ترم ۴۰۵۱) جلوگیری خواهد شد.

دانشجویان مشمول این اطلاعیه باید در اسرع وقت پیگیر ارسال تأییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی خود باشند یا کد صحت ۲۰ رقمی مدرک تحصیلی‌شان را به نشانی الکترونیکی paziresh@kntu.ac.ir ارسال کنند.

همچنین دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت دانشنامه باید برای دریافت تأییدیه تحصیلی به سامانه استعلام دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.