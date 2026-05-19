حافظان قرآن یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفر شدند؛ رشد ۲.۷ برابری آمار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم در سی‌وپنجمین نشست ستاد راهبری حفظ قرآن که صبح امروز سه‌شنبه بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با تشریح عملکرد قرارگاه‌ها، کارگروه‌های تخصصی، وضعیت اعتبارات و سناریوهای پیش‌روی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ستاد راهبری حفظ قرآن طی ماه‌های گذشته فعالیت‌های خود را در قالب چهار قرارگاه تخصصی شامل قرارگاه مردمی، دانش‌آموزی و فرهنگیان، دانشگاهیان و نیروهای مسلح دنبال کرده است.

وی افزود: در قرارگاه مردمی، شناسایی و ساماندهی هسته‌های استانی جبهه مردمی حفظ قرآن کشور در دستور کار قرار گرفت و با وجود برخی محدودیت‌ها، جلسات کارشناسی با مؤسسات و اساتید برای هماهنگی بیشتر در حوزه حفظ قرآن برگزار شد.

بحرالعلوم با اشاره به اقدامات قرارگاه دانش‌آموزی و فرهنگیان گفت: راه‌اندازی مدارس حفظ‌محور و بازطراحی کتاب‌های درسی از مهم‌ترین برنامه‌های این قرارگاه است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش حفظ قرآن در میان دانش‌آموزان داشته باشد.

وی درباره فعالیت‌های قرارگاه دانشگاهیان نیز اظهار کرد: طرح سراسری آموزش و مشاوره حفظ قرآن به‌صورت غیرحضوری برای دانشگاه‌های کشور در حال اجراست و تعاملات گسترده‌ای با وزارت علوم، وزارت بهداشت و مراکز دانشگاهی در این زمینه انجام شده است.

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با بیان اینکه نیروهای مسلح نیز اقدامات ارزشمندی در حوزه حفظ قرآن انجام داده‌اند، افزود: در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی فعالیت‌های خوبی آغاز شده است که امیدواریم با تقویت ارتباطات، هم‌افزایی بیشتری در این حوزه شکل گیرد.

تدوین نقشه راه ملی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن

بحرالعلوم با اشاره به فعالیت سه کارگروه تخصصی ستاد گفت: کارگروه طرح و برنامه، کارگروه علمی و محتوایی و کارگروه نظارت و ارزیابی در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر تشکیل جلسه داده‌اند.

وی ادامه داد: نقشه راه ملی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن با مشارکت کارشناسان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و اساتید حفظ قرآن تدوین شده و اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

آمار حافظان قرآن به یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفرجزء رسید

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم کشور با ارائه آمار رسمی حافظان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد حافظان شناسایی‌شده قرآن کریم ۹۲۳ هزار و ۷۷۹ نفرجزء بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ با افزوده شدن ۱۴۳ هزار نفرجزء و در سال ۱۴۰۴ با ثبت ۳۸۸ هزار و ۴۹۳ نفرجزء جدید، به مجموع یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفرجزء رسید.

وی افزود: آمار سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن رشد ۲.۷ برابری داشته است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در شناسایی و جذب حافظان قرآن کریم است.

تنها سناریوی موفق رشد تصاعدی است

بحرالعلوم با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: براساس توافق با سازمان برنامه و بودجه، کشور باید سالانه دست‌کم دو میلیون نفرجزءحفظ‌شده قرآن را ثبت و گزارش کند.

وی افزود: بررسی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که تنها در صورت تداوم رشد تصاعدی و حفظ نرخ رشد ۲.۷ برابری سال گذشته، امکان دستیابی به بیش از ۱۰ میلیون نفر جزءحفظ‌شده در پایان برنامه هفتم وجود خواهد داشت.

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن کریم کشور گفت: اگر صرفاً روند فعلی با همان میزان عملکرد سال ۱۴۰۴ ادامه یابد، کشور به کمتر از دو میلیون نفرجزءحفظ‌شده خواهد رسید که فاصله زیادی با هدف تعیین‌شده دارد.

بیش از ۳۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه حفظ قرآن

بحرالعلوم با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه حفظ قرآن اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، مجموعاً ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار برای هفت دستگاه فرهنگی کشور در نظر گرفته شده و ۱۱ میلیارد تومان نیز به ستاد راهبری حفظ قرآن اختصاص یافته است؛ در مجموع، بیش از ۳۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه‌های حفظ قرآن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این میزان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۰ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۹۵ میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش ۲۵ میلیارد تومان و سایر دستگاه‌ها نیز اعتبارات مشخصی دریافت کرده‌اند.

اولویت‌های سال ۱۴۰۵ در حوزه حفظ قرآن

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مردمی‌سازی فعالیت‌ها، هوشمندسازی نظام آمار و اطلاعات، ارتقای نظام آموزشی بر پایه الگوهای علمی و تقویت نظام نظارت و هم‌افزایی ملی را از مهم‌ترین اولویت‌های سال ۱۴۰۵ عنوان کرد.

وی افزود: توسعه حفظ موضوعی، تقویت نقش آموزش و پرورش و شناسایی حافظان قرآن در میان اهل سنت از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند جهش قابل توجهی در آمار حافظان قرآن کشور ایجاد کند.

بحرالعلوم در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصیص کامل اعتبارات، اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه حفظ قرآن محقق شود.