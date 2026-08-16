دانشگاه چمران اهواز میزبان بیش از ۸۵۰۰ داوطلب کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم پیغان ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهارکرد: دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای پنجشنبه ۲۹ مردادماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و روز جمعه ۳۰ مردادماه در نوبت صبح میزبان داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ است.

وی افزود: بر این اساس، دانشگاه روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در نوبت صبح میزبان سه هزار داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی و در نوبت بعدازظهر میزبان ۸۱۶ داوطلب گروه آزمایشی هنر و یک هزار و ۶۴۱ داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجه است. همچنین، صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه، سه هزار و ۷۱ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در حوزه‌های آزمون دانشگاه حضور خواهند یافت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، یادآور شد: دانشگاه شهید چمران اهواز در این رویداد علمی میزبان هشت هزار و ۵۲۸ داوطلب کنکور سراسری است.

پیغان با بیان اینکه به داوطلبان توصیه می‌شود با حفظ آرامش در موعد مقرر در حوزه‌های آزمون حضور پیدا کنند، یادآور شد: داوطلبان توجه داشته باشند همراه داشتن کارت شناسایی، کارت ملی یا شناسنامه و کارت ورود به جلسه ضروری است.

وی افزود: همچنین همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی از جمله گوشی همراه، ساعت هوشمند و... در این آزمون، ممنوع است.