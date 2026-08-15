آزادگان روایت زنده فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار و فداکاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالرزاق میراب مشاور امور ایثارگران استاندار آذربایجان‌شرقی به مناسبت سالروز بازگشت ازادگان به میهن اسلامی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۶ مرداد، یادآور طلوع دوباره امید در آسمان ایران اسلامی است؛ روزی که ملت بزرگ ایران، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، شاهد بازگشت مردانی شد که در دوران اسارت، نه تنها شکست نخورده بودند، بلکه با ایمان، صبر و استقامت، دشمن را در برابر عظمت روحی خویش به زانو درآورده بودند.

آزادگان عزیز، روایت زنده‌ای از فرهنگ عاشورا و درس‌آموختگان مکتب ایثار و فداکاری هستند؛ بزرگمردانی که در سخت‌ترین شرایط، هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ کردند و با صلابت، پیام عزت و آزادگی ملت ایران را به جهانیان رساندند.

امروز هرگاه از مقاومت، شرافت و وفاداری سخن می‌گوییم، نام آزادگان سرافراز همچون ستاره‌ای درخشان در تاریخ این سرزمین می‌درخشد. آنان سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی و میراث‌داران ارزش‌هایی هستند که شهیدان عزیزمان برای آن جانفشانی کردند.

در این مناسبت ارزشمند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و تمامی شهدای والامقام دفاع مقدس، یاد رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را نیز که همواره مدافع فرهنگ ایثار و مقاومت بودند، گرامی می‌داریم.

اینجانب به نمایندگی از مجموعه امور ایثارگران استانداری آذربایجان شرقی، این روز پرافتخار را به آزادگان سرافراز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم قدرشناس استان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال برای این اسوه‌های صبر و ایمان، سلامتی، عزت و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.