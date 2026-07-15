مهیار حسن چگونه مجری «درجام» شد؛ نگاهمان صرفا وایرالی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شاهحاتمی بیشتر بهعنوان فیلمساز و کارگردان فیلمهای کوتاه فعالیت کرده است اما این روزها با تهیهکنندگی و کارگردانی «درجام» ویژهبرنامه جام جهانی ۲۰۲۶ که اجرای آن را مهیار حسن بر عهده دارد، تجربهای تازه در برنامهسازی را پشت سر میگذارد.
سجاد شاهحاتمی تهیه کننده «درجام» ابتدا درباره ایده شکلگیری برنامه و همزمانی با دیگر برنامه های تولید شده در پلتفرمها برای جام جهانی ۲۰۲۶ بیان کرد: ایده «درجام» در روزهای جنگ شکل گرفت. از طرف مدیر محتوای نماوا، آریان گلصورت پیشنهاد ساخت یک ویژهبرنامه جام جهانی مطرح شد و در جلسات اولیه به این نتیجه رسیدیم که اجرای برنامه را به مهیار حسن بسپاریم.
وی اضافه کرد: مهیار حسن را سالها دنبال میکردم و جنس طنز و نگاهش برایم جذاب بود. بعد از چند جلسه مطمئن شدیم میتواند شخصیت و فضای کاریاش را از اینستاگرام به یک برنامه گفتگومحور منتقل کند. آن زمان اصلا خبر نداشتیم پلتفرمهای دیگر هم در حال تولید برنامه هستند و از برنامه امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی خبر نداشتیم.
وی درباره نام برنامه نیز توضیح داد: در ابتدا نام برنامه «فوتبالیستها» بود و حتی کانسپت اولیه نیز از همان انیمیشن الهام میگرفت. دلیلش هم روشن بود؛ «فوتبالیستها» برای ما نماد امید، تلاش و سرگرمی بود و احساس میکردیم جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این مفاهیم نیاز دارد.
وی ادامه داد: در ادامه، با تغییر ایده برنامه، نام «درجام» را انتخاب کردیم؛ عنوانی که هم ارتباط مستقیمی با فوتبال داشت و هم امکان بازیهای کلامی و شوخی را فراهم میکرد. در نهایت تلاش کردیم «درجام» بر ۲ محور استوار باشد؛ سرگرمی و ایجاد حال خوب برای مخاطب.
انتخاب مهیار حسن از اینستاگرام ریسک بود؟
این تهیه کننده درباره ریسک انتخاب مهیار حسن و اینکه محبوبیت فضای مجازی چقدر می توانست تضمین کننده توفیق در گفتگوها باشد، گفت: به نظرم آنقدرها هم ریسک نبود. مهیار حسن پیش از فعالیت در فضای مجازی، تجربه حضور در تلویزیون و برنامه «در شهر» را داشت و با فضای اجرا بیگانه نبود. بعد هم با دوربینمخفیهایش نشان داد ارتباط خوبی با مخاطب برقرار میکند و تجربه بازیگری هم داشت.
وی اضافه کرد: در یکی از جلسات قبل از بستن قرارداد مهیار با یک بداههپردازی ساده فضای جلسه را کاملا عوض کرد. همانجا مطمئن شدم جنس طنزش با فضای «درجام» هماهنگ است. برای من مهم بود که طنزش بر پایه شوخیهای سطحی، سخیف یا جنسی نباشد، بلکه بتواند بدون این ابزارها مخاطب را بخنداند و حال خوبی ایجاد کند. همین ویژگی باعث شد با اطمینان او را برای اجرا انتخاب کنیم.
کارگردان «درجام» درباره بداههپردازی مجری و مهمان نیز عنوان کرد: پشت «درجام» یک تیم تحریریه، اتاق فکر و نویسندگان حضور دارند و چارچوب هر قسمت از قبل طراحی میشود. در بخش خبر، تقریبا همه چیز نوشته شده است و سهم بداههپردازی شاید به ۱۰ تا ۲۰ درصد برسد. در گفتگو اما شرایط متفاوت است. معمولا بخش عمده پرسشها از قبل آماده میشود اما اگر مهمان مسیر تازهای باز کند یا موضوع جذابی پیش بکشد، مجری اختیار دارد همان مسیر را ادامه دهد. بارها پیش آمده که یک شوخی یا جمله غیرمنتظره، فضای گفتگو را تغییر داده است؛ حتی گاهی ضبط را چند دقیقه متوقف میکنیم تا تصمیم بگیریم بهترین استفاده را از همان موقعیت ببریم.
وی درباره ترکیب مهمانهای «درجام» از کمدین تا بازیگر و … بیان کرد: از ابتدا نمیخواستیم «درجام» صرفا یک برنامه فوتبالی باشد. به نظرم جام جهانی فقط یک رویداد ورزشی نیست؛ اتفاقی است که مخاطبان با سلیقههای مختلف را کنار هم میآورد. به همین دلیل تلاش کردیم برنامه برای خانوادهها هم جذاب باشد و مهمانها را به فوتبالیها محدود نکنیم. سراغ بازیگران، کمدینها، اینفلوئنسرها و حتی ایجنتهای فوتبال رفتیم تا هر کدام از زاویهای متفاوت درباره فوتبال و فضای جام جهانی حرف بزنند.
وی اضافه کرد: اصل دیگر برای ما، دوری از چهرههای تکراری بود. وقتی یک مهمان در فاصله کوتاهی در چند برنامه حضور پیدا میکند، طبیعی است که بخش زیادی از حرفهایش قبلا شنیده شده باشد. به همین دلیل ترجیح دادیم سراغ افرادی برویم که کمتر مصاحبه کردهاند یا مدتها از فضای گفتگو دور بودهاند.
این تهیه کننده یادآور شد: برای مثال، الناز حبیبی حدود ۹ سال گفتگوی مفصلی نداشت. آیدا ماهیانی، المیرا دهقان، امیر کاظمی و قدرتالله ایزدی (رشید) هم از جمله مهمانهایی بودند که کمتر در چنین برنامههایی دیده شده بودند. البته پیدا کردن چنین مهمانهایی ساده نیست، اما تلاش کردیم این تنوع را تا پایان «درجام» حفظ کنیم و در قسمتهای بعدی نیز میزبان خوانندهها و چهرههای دیگری باشیم.
شاهحاتمی درباره هویت برنامه گفت: از همان ابتدا برایمان مهم بود که «درجام» هویت خودش را داشته باشد. غیر از انتخاب مجری، دکور، گرافیک، طراحی لباس و جزئیات صحنه هم بر همین اساس طراحی شدند. فنسهای مقابل ویدئووال، سکوهای تماشاگر و گرافیتیها همه با هدف نزدیک کردن فضای برنامه به حالوهوای فوتبال شکل گرفتند. همزمانی تولید با شرایط جنگی هم کار را سختتر کرده بود اما تلاش کردیم کیفیت فدای محدودیت زمان نشود و با تغییراتی در طراحی صحنه، گرافیک و لباس، هر قسمت هویت و حالوهوای خودش را داشته باشد.
فضای رسانه رقابتی است و با تعدد برنامه مخاطب برنده است
وی درباره تعدد ویژهبرنامه های متعدد که برخی هم از هویت فوتبالی فاصله گرفتهاند، گفت: ما هیچوقت نگفتیم «درجام» یک برنامه تخصصی فوتبال است. از ابتدا هم مشخص بود که جام جهانی برای ما بهانهای است تا از زاویهای متفاوت با مخاطب ارتباط بگیریم. اگر هدف فقط تحلیل مسابقات بود، طبیعتا باید قالب دیگری انتخاب میکردیم. درباره تعدد برنامهها هم نگاه متفاوتی دارم. رسانه یک فضای رقابتی است و هر پلتفرم تلاش میکند متناسب با مخاطب خودش برنامه تولید کند. به نظرم هرچه انتخابهای بیشتری وجود داشته باشد، در نهایت مخاطب برنده است.
وی اضافه کرد: برای جام جهانی بیش از ۱۰ یا ۱۵ برنامه در تلویزیون، پلتفرمها و حتی آپارات تولید شده است. من این فضا را شبیه یک جشنواره میبینم؛ هر برنامه با ایده و لحن خودش وارد رقابت میشود و در نهایت این مخاطب است که انتخاب میکند. ممکن است مخاطب برنامه عادل فردوسیپور اصلا مخاطب «درجام» نباشد و برعکس. این برنامهها بیش از آنکه رقیب یکدیگر باشند، سلیقههای متفاوت را پوشش میدهند و همین تنوع به نظرم نقطه قوت فضای رسانه است.
شاهحاتمی درباره تجربه فیلمسازی در برنامه سازی بیان کرد: پیش از «درجام» مشغول پیشتولید یک فیلم سینمایی، یک رئالیتیشو و یک پروژه سریالی بودم. سینما حوزه اصلی فعالیت من است، اما ساخت «درجام» تجربهای جدی بود و قطعا برنامهسازی را هم ادامه خواهم داد. نگاه سینمایی در تولید «درجام» نقش مهمی داشت. تلاش کردیم استانداردهای سینما را با تجربه برنامهسازی تلفیق کنیم و به همین دلیل از نیروهای حرفهای این حوزه بهره بردیم.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از عوامل برنامه از بدنه حرفهای سینما هستند و همین موضوع در کیفیت نهایی کار تاثیرگذار بوده است. از نظر فنی هم تلاش کردیم استاندارد متفاوتی ارائه دهیم. «درجام» تنها برنامهای است که از دوربین «روبوکم» استفاده میکند؛ دوربینی که توسط محمد مستفید طراحی و ثبت اختراع شده است. فکر میکنم همین نگاه باعث شده برنامه از نظر کیفیت بصری و اجرا هویت مستقلی پیدا کند.
وی در پایان گفت: دوست دارم «درجام» بهعنوان یک برنامه خانوادگی شناخته شود؛ برنامهای که صرفا به دنبال وایرال شدن نبود. از ابتدا سعی کردیم بخشهایی را وارد برنامه کنیم که کمتر در نمونههای مشابه دیده شده است. از پرداختن به فوتبال زنان و حضور پررنگ بانوان گرفته تا بخش خبر با اجرای مریم ماهور که با نگاهی طنزآمیز، حاشیههای جام جهانی را روایت میکند. اگر مخاطب بعد از پایان جام جهانی «درجام» را با همین هویت، یعنی یک برنامه خانوادگی، گفتگوهای متفاوت و روایتی تازه از حالوهوای جام جهانی به یاد بیاورد، به هدفمان رسیدهایم.
عکاسی این برنامه را که از نماوا پخش می شود امید صالحی بر عهده دارد. حمید غفارزاده و بهنام معتمدی بهعنوان دستیاران کارگردان حضور دارند و مدیریت فیلمبرداری نیز بر عهده محمد مستفید است. منا رمضانی طراح صحنه و سامان شهامت نیز صدابردار بوده اند.
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