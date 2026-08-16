۱۲۳ پرونده تخلف اقتصادی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجاننژاد اظهار کرد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در جریان بازرسیهای انجامشده در شهرستانهای مختلف استان، چهار هزار و ۴۱۸ کیسه آرد را که بهصورت غیرمجاز در انبارها نگهداری میشد، کشف کردند.
وی افزود: این آردها برای تأمین نیاز نانواییها و عرضه نان به مردم اختصاص داشت و نگهداری آن در انبارهای غیرمجاز، مصداق تخلف و اخلال در روند توزیع این کالای اساسی محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: در ارتباط با تخلفات شناساییشده، ۱۲۳ پرونده تشکیل شده که مجموع ارزش ریالی این پروندهها ۶۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
علیجاننژاد با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تأمین آرد مورد نیاز نانواییهای مازندران وجود ندارد، گفت: نظارت بر نحوه توزیع و نگهداری آرد در شهرستانهای استان تشدید شده و با افرادی که اقدام به احتکار یا نگهداری غیرمجاز این کالای اساسی کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موارد را از طریق سامانهها و راههای ارتباطی اعلامشده از سوی دستگاههای نظارتیگزارش کنند.
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