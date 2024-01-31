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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

اجرای ۲۱ پروژه زیربنایی با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن

اجرای ۲۱ پروژه زیربنایی با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن

با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن، ۲۱ پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن، ۲۱ پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در دست اجرا است. مجموع طول پروژه‌های در دست اجرا راه‌سازی و برق رسانی با سرمایه گذاری ایمیدرو تا پایان پاییز امسال به بیش از ۷۵ کیلومتر می‌رسد.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه، اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، برق معادن زغالسنگ طبس، راه‌سازی معادن تاش، گیلانغرب، گلیران، اسمالون، خرامه‌نی ریز و… اشاره کرد.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) راهبری اجرای این پروژه‌ها را بر عهده دارد.

کد مطلب 6010266
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      3 0
      پاسخ
      معادن بزرگ باید به شبکه ریلی متصل شوند تا مواد معدنی استخراج شده که سنگین هم هستند از طریق ریل جا به جا شوند در مصرف سوخت و در هزینه های نگهداری جاده ها صرفه جویی شود و همچنین میزان بیشتری از محصولات استخراج شده با سرعت بیشتری حمل شود، گسترش راه آهن به صرفه جویی در مصرف سوخت کمک خواهد کرد

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