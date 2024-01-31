به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن، ۲۱ پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در دست اجرا است. مجموع طول پروژه‌های در دست اجرا راه‌سازی و برق رسانی با سرمایه گذاری ایمیدرو تا پایان پاییز امسال به بیش از ۷۵ کیلومتر می‌رسد.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه، اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، برق معادن زغالسنگ طبس، راه‌سازی معادن تاش، گیلانغرب، گلیران، اسمالون، خرامه‌نی ریز و… اشاره کرد.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) راهبری اجرای این پروژه‌ها را بر عهده دارد.