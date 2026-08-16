برداشت شبانه آب شرب برای آبیاری شالیزارهای آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به شناسایی یک مورد برداشت غیرمجاز از خط انتقال آب در محور آمل ـ بابلسر اظهار داشت: این اقدام در ساعات شب و از طریق دستکاری و تخریب خط انتقال و ایجاد انشعاب غیرمجاز انجام شده بود.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آب برداشت‌شده از این خط انتقال برای مصارف کشاورزی و آبیاری شالیزارها مورد استفاده قرار گرفته است؛ اقدامی که علاوه بر وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های آبرسانی، می‌تواند روند تأمین پایدار آب شرب مشترکان را با مشکل مواجه کند.

مدیرعامل آبفا مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از تأسیسات آبرسانی بیان کرد: آب شرب، متعلق به عموم مردم است و استفاده از شبکه انتقال آب برای مصارف غیرمجاز کشاورزی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

برارزاده ادامه داد: تخریب خطوط انتقال و ایجاد انشعاب غیرمجاز، صرفاً یک تخلف فنی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند با کاهش حجم آب و افت فشار شبکه، دسترسی مشترکان به آب شرب را تحت تأثیر قرار دهد.

وی از ارجاع موضوع به مراجع قانونی خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان از مسیر قانونی در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با این‌گونه تخلفات برخوردی جدی و بازدارنده صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به استمرار گشت و پایش خطوط انتقال تصریح کرد: پایش تأسیسات آبرسانی به صورت مستمر انجام می‌شود و زمان برای شناسایی تخلفات تفاوتی ندارد؛ بنابراین افرادی که اقدام به دستکاری خطوط، ایجاد انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی آب کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

برارزاده خاطرنشان کرد: هیچ منفعت شخصی نمی‌تواند توجیهی برای به خطر انداختن منابع آب شرب و زیرساخت‌های تأمین آب مردم باشد و آبفا در حفاظت از حقوق مشترکان و تأسیسات آبرسانی با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک از جمله تخریب خطوط انتقال، ایجاد انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی از شبکه آبرسانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.