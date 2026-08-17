۳۶۰ مورد سرقت گاز در کرمانشاه شناسایی شد

رحمتالله سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۰ مورد سرقت گاز در سطح استان کرمانشاه شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از اولویتهای شرکت گاز استان است و در همین راستا با استفاده از ظرفیتهای نظارتی و عملیاتی، موارد برداشت غیرقانونی از شبکه شناسایی و با آنها برخورد شده است.
سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: این شرکت با هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه گازرسانی، از جمله ایجاد انشعاب غیرمجاز و دستکاری کنتورها، با جدیت برخورد میکند و در این زمینه هیچگونه مماشاتی وجود نخواهد داشت.
سلیمی با اشاره به پیامدهای فنی و ایمنی سرقت گاز گفت: برداشت غیرقانونی از شبکه علاوه بر تضییع حقوق عمومی، میتواند سلامت و ایمنی شهروندان را به خطر انداخته و پایداری شبکه گازرسانی را نیز با مشکل مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: دستکاری تأسیسات و کنتورهای گاز ممکن است زمینهساز حوادث و خسارتهای جدی شود و به همین دلیل برخورد با این تخلفات علاوه بر جنبه حقوقی، از منظر حفظ ایمنی عمومی نیز اهمیت دارد.
سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله انشعاب غیرمجاز یا دستکاری کنتور، موضوع را از طریق کانالهای ارتباطی شرکت گاز گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
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