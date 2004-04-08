مقتدي صدر تنها از سوي اندكي از مردم عراق حمايت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، " دنيس راس " فرستاده ويژه آمريكا در منطقه خاورميانه در ادامه اين گفتگو در خصوص اوضاع اخير در عراق و درگيريهاي موجود ميان طرفداران مقتدي صدر و نيروهاي آمريكايي گفت : اوضاع كنوني عراق قابل انتقاد بوده و جاي بحث دارد .



وي افزود : به عقيده من مقتدي صدر از جايگاه خاصي در ميان مردم عراق برخوردار نيست و تنها حدود 5 تا 10 درصد از مردم اين كشور افكار و عقايد وي را قبول دارند .



راس در پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت كنوني عراق به معناي افزايش مقاومت در برابر نيروهاي آمريكايي بوده يا آغاز جنگ داخلي در اين كشور است ، گفت : در گيريهاي اخير عراق را نمي توان به تمام ملت اين كشور منتسب دانست .



فرستاده سابق آمريكا درخاورميانه همچنين اظهار داشت : با توجه به شرايط كنوني ، برقراري زودهنگام ثبات و امنيت در عراق كاملاً دور از ذهن بنظر مي رسد .



وي در خصوص اينكه عده اي بر اين عقيده هستند كه افكار و تمهيدات مورد نظر آمريكا در خاورميانه به مثابه يك سراب است ، گفت : آمريكا اقدامات خود در خاورميانه را گام به گام انجام مي دهد و نمي توان انتظار داشت كه در مدت زمان كوتاه به اهداف مورد نظر و اعلام شده خود دست يابد .



راس با انتقاد از اينگونه اظهار نظرها وبا بيان اينكه آمريكا درصدد برقراري دمكراسي در خاورميانه است ، افزود : يكي ديگر از سياستهاي مورد نظر آمريكا در خاورميانه مبارزه با تروريسم است كه پس از حادثه 11 سپتامبر اين مسئله از اهميت بيشتري براي مقامات آمريكايي برخوردار شد .

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