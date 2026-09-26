بخشدار ارم: نوسازی و پایدارسازی زیرساخت فیبر نوری تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر شنبه در دیدار با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر وخواجه بیان مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر، با اشاره به مصوبه برگزاری صددرصد الکترونیکی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: بر اساس اعلام مراجع ذی‌ربط، تمامی فرآیند انتخابات از مرحله احراز هویت رأی‌دهندگان تا اخذ رأی و پایان شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت ارتباطی پایدار، پیش‌نیاز اساسی برگزاری موفق انتخابات الکترونیکی است، افزود: اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری از الزامات برگزاری این دوره از انتخابات است و شرکت مخابرات باید در اجرای این مأموریت شتاب بیشتری داشته باشد.

بخشدار ارم با اشاره به اینکه در این دوره با اتکا به فیبر نوری، سامانه‌های نوین احراز هویت، ارتقای سرعت استعلامات و تجهیزات جدید صندوق‌های الکترونیک به کار گرفته خواهد شد، تصریح کرد: هدف‌گذاری برای برگزاری انتخاباتی سریع‌تر، امن‌تر و دقیق‌تر از تمام دوره‌های گذشته انجام شده و از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به پوشش کامل استفاده خواهد شد.

جعفری در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود فیبر نوری در بخش ارم، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه بخش ارم و فاصله قابل‌توجه آن از مرکز شهرستان، هرگونه قطعی فیبر نوری موجب اختلال کامل در ارتباطات تلفنی و اینترنتی بخش می‌شود. این وضعیت در حالی است که در آستانه برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی، قطعی‌های مکرر می‌تواند فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا را به‌طور جدی مختل کند.

وی با تأکید بر اینکه اعتراض شدید مردم شریف، نجیب و صبور بخش ارم به قطعی‌های مکرر ارتباطی به‌حق است، خواستار اقدام فوری برای پایداری زیرساخت فیبر نوری بخش ارم، تقویت لینک پشتیبان رادیویی به‌عنوان مسیر جایگزین اضطراری، و استقرار تیم فنی دائمی در مرکز بخش شد.

بخشدار ارم همچنین با اشاره به اینکه پوشش مناسب اپراتورها و تأمین تجهیزات مورد نیاز باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، افزود: حتی یک اختلال کوچک در ارتباطات می‌تواند تا روز انتخابات نیازمند پیگیری‌های جدی باشد و برگزاری انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

علی سملیان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات اینترنت پرسرعت از اولویت‌های وزارت ارتباطات در استان بوشهر است، از عزم این اداره کل برای تسریع در اجرای پروژه‌های فیبر نوری بخش ارم خبر داد و دستورات لازم را برای بررسی سریع و ارائه راهکار عملی جهت پایداری هرچه بیشتر شبکه ارتباطی این بخش صادر نمود.

پیش از این نیز پروژه فیبرنوری مسیرهای اهرم به کلمه و کلمه به تنگ ارم اجرا شده و لینک پشتیبان رادیویی به‌عنوان جایگزین فیبر نوری در مواقع بحران راه‌اندازی شده بود. با این حال، با توجه به الزام برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در آینده نزدیک در سال۱۴۰۵، نوسازی و پایدارسازی کامل زیرساخت فیبر نوری بخش ارم به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.