دستورکار جلسات هفته جاری مجلس؛ بررسی سوال از وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱ قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور



گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی



گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز

بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

بررسی سوال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص گذرگاه های مرزی و ترانزیتی مرزی با تمرکز بر روان سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار

انتخاب شش نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها