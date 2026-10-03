خسرویار: سومین اردوی تیم ووشو جوانان خراسان شمالی در مشهد برگزار شد

کوروش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ووشو جوانان خراسان شمالی، جهت حضور قدرتمند در لیگ برتر ووشو کشور، در خانه ووشو مشهد برگزار شد.

وی در ادامه افزود: این مرحله از اردو با هدف افزایش آمادگی بدنی، هماهنگی تیمی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران انجام شد و کادر فنی تیم نیز با تمرکز کامل برنامه‌های تمرینی را پیش بردند.

رئیس هیئت ووشوی خراسان شمالی تصریح کرد: این اردو زیر نظر محمد دژبانی سرپرست تیم، غلامعلی محمودی سرمربی تیم و مجتبی رضوانی مربی تیم برگزار شد.

خسرویار بیان کرد: تیم جوانان استان با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار اردوهای تدارکاتی، آماده حضور در رویدادهای لیگ برتر کشور خواهد بود و امید می‌رود این تلاش‌ها به کسب نتایج درخشان در رقابت‌های پیش‌رو منجر شود.