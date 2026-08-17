ادعای مقام پاکستانی درباره ادامه مذاکرات پیرامون بازگشایی تنگه هرمز!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولتی پاکستان به «MS NOW» اعلام کرد که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می کند و دستیابی به پایانی مسالمت آمیز برای این جنگ (تنش آفرینی آمریکا علیه ایران و ناامن کردن منطقه)، همچنان ادامه دارد.
کاخ سفید در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تمدید آتشبس، «اماسناو» (MS NOW) را به اظهارات روز دوشنبه ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز ارجاع داد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه امروز دوشنبه وجود هرگونه مهلت ۶۰ روزه در متن تفاهم اسلامآباد را تکذیب کرد و گفت: ایران تحت فشار یا مهلت زمانی، سیاستهای خود را تنظیم نمیکند و بر اساس منافع ملی تصمیم میگیرد.
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