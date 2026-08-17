حل یک ضعف قدیمی پرسپولیس در نخستین گام/ برتری ۸۳ درصدی در هوا

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین در هفته نخست لیگ برتر فقط از بابت کسب سه امتیاز برای سرخپوشان اهمیت نداشت. بررسی عملکرد این تیم در جریان مسابقه نشان می‌دهد بخشی از برنامه‌های مهدی تارتار برای برطرف کردن ضعف‌های گذشته، دست‌کم در نخستین آزمون نشانه‌های امیدوارکننده‌ای داشته است؛ به‌خصوص در نبردهای هوایی و کنترل توپ‌های ارسالی حریف.

پرسپولیس در جریان این مسابقه از ۱۸ موقعیتی که نیاز به دفع با ضربه سر داشت، در حدود ۱۵ مورد موفق عمل کرد که اندازه موفقیت سرخپوشان در این بخش را به ۸۳ درصد می‌رساند. این عدد نشان می‌دهد مدافعان پرسپولیس در مقابله با توپ‌های هوایی شمس‌آذر عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پرسپولیس در بیشتر این صحنه‌ها اجازه نداد توپ‌های برگشتی به موقعیت خطرناک دیگری برای میزبان تبدیل شود. به همین دلیل، شمس‌آذر نتوانست از ارسال‌های خود به شکل مؤثری برای ایجاد فشار مستمر روی دروازه پیام نیازمند استفاده کند.

پرسپولیس طی فصل‌های گذشته در برابر ارسال از جناحین و توپ‌های دوم گاهی آسیب‌پذیر نشان داده بود. حالا تغییراتی که در فهرست بازیکنان ایجاد شده، از جمله حضور نفراتی با قامت بلندتر، می‌تواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد.

با وجود عملکرد مناسب خط دفاعی، پرسپولیس در نیمه دوم یک بار به دلیل اشتباه در میانه زمین تحت فشار قرار گرفت. هافبک‌های بازی‌ساز این تیم در یکی از صحنه‌ها نتوانستند توپ را به خوبی مدیریت کنند و همین اتفاق باعث شد ساختار دفاعی سرخپوشان برای لحظاتی از نظم خارج شود.

شمس‌آذر در ادامه همین اشتباه توانست روی زمین به سمت دروازه پرسپولیس حرکت کند و موقعیتی ایجاد کند که نشان داد هماهنگی میان خط میانی و دفاعی هنوز یکی از بخش‌هایی است که تارتار باید روی آن کار کند.

در کنار عملکرد دفاعی، یکی از نکات قابل توجه پرسپولیس در این مسابقه، توانایی بهتر این تیم در بازپس‌گیری فضای بالای زمین بود. سرخپوشان در بخش‌هایی از مسابقه پس از از دست دادن توپ، سریع‌تر به منطقه مورد نظر بازگشتند و اجازه ندادند شمس‌آذر به راحتی بازی‌سازی خود را دنبال کند.

این ویژگی می‌تواند یکی از پایه‌های مهم تفکرات تاکتیکی تارتار در فصل جدید باشد. پرسپولیس برای تبدیل شدن به تیمی که بتواند در بازی‌های بزرگ جریان مسابقه را در اختیار بگیرد، علاوه بر استحکام دفاعی باید فاصله خطوط خود را نیز کنترل کند و پس از از دست دادن توپ، فضای کمتری در اختیار حریف قرار دهد.

در نهایت پیروزی ۲ بر صفر مقابل شمس‌آذر برای پرسپولیس شروعی امیدوارکننده بود؛ اما آنچه برای کادر فنی اهمیت بیشتری دارد نشانه‌هایی است که از تغییرات ایجادشده در ساختار تیم دیده می‌شود. آمار ۸۳ درصدی در نبردهای هوایی، کنترل بهتر توپ‌های برگشتی و بازپس‌گیری سریع‌تر فضا از جمله نکاتی است که می‌تواند تارتار را به ادامه مسیر امیدوار کند هرچند آزمون‌های جدی‌تر پرسپولیس در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد این تغییرات تا چه اندازه پایدار و قابل اتکا هستند.