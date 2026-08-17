موضع جالب پرسپولیس برای زمین بازی دربی/ هرجا زمین صاف باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، محل برگزاری دربی رفت استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر همچنان یکی از موضوعات مورد بحث فوتبال ایران است. مسابقه‌ای که با توجه به آماده نبودن ورزشگاه آزادی، قرار است خارج از تهران برگزار شود. در روزهای اخیر نیز استقلال به صورت رسمی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را به عنوان گزینه مورد نظر خود به سازمان لیگ معرفی کرده است.

در این میان، باشگاه پرسپولیس موضع متفاوتی نسبت به رقیب سنتی خود اتخاذ کرده است. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مدیران پرسپولیس هیچ مخالفتی با برگزاری دربی در اصفهان ندارند و این موضوع را نیز به سازمان لیگ اعلام کرده‌اند.

مدیریت پرسپولیس به جای ورود به تقابل با استقلال بر سر محل برگزاری مسابقه، از سازمان لیگ خواسته است ورزشگاهی را انتخاب کند که از نظر کیفیت زمین، امکانات برگزاری، شرایط امنیتی و ظرفیت میزبانی، استانداردهای لازم برای برگزاری مهم‌ترین مسابقه فوتبال باشگاهی ایران را داشته باشد.

در واقع سرخپوشان اعلام کرده‌اند محل مسابقه برای آنها موضوع اصلی نیست و اگر اصفهان از نظر سازمان لیگ شرایط لازم را داشته باشد، مشکلی با برگزاری در این شهر ندارند. این موضع در شرایطی اتخاذ شده که استقلال برای میزبانی از پرسپولیس، نقش جهان اصفهان را به طور رسمی پیشنهاد کرده است.

از سوی دیگر، استقلال علاوه بر اصفهان، گزینه مشهد و تبریز را نیز در نظر گرفته و موضوع انتخاب محل میزبانی همچنان در حال بررسی است. طبق اعلام سازمان لیگ، چون استقلال میزبان رسمی دربی است، انتخاب محل مسابقه در وهله نخست بر عهده این باشگاه قرار دارد.

حالا باید منتظر تصمیم نهایی سازمان لیگ ماند؛ تصمیمی که با توجه به برنامه فشرده لیگ بیست‌وششم و زمان‌بندی هفته‌های چهارم و پنجم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پرسپولیس فعلاً برخلاف انتظار وارد بازی رسانه‌ای درباره محل برگزاری نشده و توپ را در زمین سازمان لیگ انداخته است: هر ورزشگاهی که شرایط مناسب داشته باشد، برای سرخپوشان قابل قبول است.