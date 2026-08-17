به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در نشست هماهنگی نمایندگان تام‌الاختیار، مسئولان اجرایی و حفاظتی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که با حضور بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر عوامل اجرائی و حفاظت آزمون به صورت وبیناری برگزار شد، یادآور شد: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور فعال می‌شود.



وی گفت: متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود در سامانه جامع آزمون سراسری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه و توجه کنند که متقاضیان ۲ گروه آزمایشی، تعداد ۲ کارت ورود به جلسه آزمون دارند.



سیاره افزود: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و نهایتا آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ و عصر ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ عصر بسته خواهد شد و متقاضیان لازم است قبل از بسته شدن درب ورودی در حوزه آزمون حضور داشته باشند.



معاون سازمان سنجش تأکید کرد: متقاضیان از همراه آوردن وسایل اضافی از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی، کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی از قبیل پیجر، تلفن همراه حتی به صورت خاموش، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و...، کیف، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.



معاون آزمون‌های سازمان سنجش با توصیه به متقاضیان برای مطالعه دقیق محتوای کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون، افزود: مشخصات کامل متقاضیان و تعداد دفترچه‌های گروه آزمایشی مربوطه در کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون درج شده است و متقاضیان توجه کنند در این مرحله از آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و جابجایی محل حوزه امتحانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.



در ادامه این نشست محمود عزیزی رئیس مرکز اجرای آزمون ها سازمان سنجش آموزش کشور نیز در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ دستوالعمل های اجرایی آزمون، گفت: با توجه به عدم برگزاری آزمون پذیرش اختصاصی دانشجو- معلم در ۱۷ اردیبهشت و آزمون سراسری در ۱۱ و ۱۲ تیر ماه سال جاری به دلیل شرایط ناشی از جنگ، پیشنهاد ادغام مراحل برگزاری و پذیرش این آزمون با آزمون سراسری به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.



وی با اشاره به شروع فعالیت باجه های رفع نقص در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه گفت: متقاضیان چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون در سهمیه مشاهده کردند لازم است به ارگان مربوطه مراجعه کنند و هرگونه مغایرت در اطلاعات شناسنامه ای را باید از اداره ثبت احوال پیگیری کنند و چنانچه مغایرتی درخصوص اشتباه در عکس ، فاقد عکس، جنسیت و معلولیت مشاهده کردند لازم است به باجه های رفع نقص مستقر در سراسر کشور با توجه به آدرس محل سکونت درج شده در اطلاعات ثبت نامی خود مراجعه کنند.



در پایان این نشست محمد بشیری رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با سرعت فزاینده بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیک در دنیای کنونی بویژه ورود هوش مصنوعی در زندگی که باعث تحول گسترده در تبادل اطلاعات در دنیای کنونی شده است به همان نسبت جلوگیری از هرگونه تخلف و تقلب احتمالی در آزمون‌های گسترده بسیار پیچیده‌تر و حساس شده است که در این زمینه با هماهنگی های صورت گرفته شده از ظرفیت دستگاه های امنیتی و انتظامی برای مقابله با تقلب استفاده می‌شود.



وی افزود: اسناد بالادستی در مورد برگزاری آزمون سراسری باید اجرایی شود لذا دستورالعمل‌های حفاظت آزمون و مصوبات شورای امنیت کشور که به فراخور وظایف هر دستگاهی برای همکاری و پیگیری با شبکه ملی حفاظت و اجرای آزمون ابلاغ شده، لازم است بطور کامل اجرا شود.

رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشکر از همکاری مناسب استانداری‎ها و فرمانداری‌ها گفت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها لحاظ شده است که با هماهنگی دقیق و به موقع نمایندگان تام‌الاختیار و عوامل حفاظت آزمون، حوزه‌های امتحانی برای برگزاری آزمون آماده شوند تا شاهد برگزاری آزمون سراسری در کمال صحت و سلامت باشیم.



بشیری تأکید کرد: استفاده دقیق از دستگاه‌های بازرسی بدنی و آشکارساز، رعایت کامل دستورالعمل‌های حفاظت از مخازن و گزارش دقیق و با جزئیات کامل از تخلفات احتمالی از جمله عوامل موثر در برگزاری سالم آزمون سراسری است.