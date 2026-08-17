نوسازی اقتصاد را باید از پندارها و رفتارهای خود آغاز کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها اظهار کرد: آنچه در اقتصاد با آن مواجه هستیم، مبتنی بر تجربه است و ما با علم انتزاعی سر و کار نداریم؛ آن چیزی را که در رفتار فعالان اقتصادی و واحدهای اقتصادی می‌بینیم، مدل‌سازی و نظریه‌پردازی می‌کنیم و اگر این نظریه‌ها با واقعیت رفتار اقتصادی منطبق نباشند، به درد نمی‌خورند.

وی افزود: حتی همین نگاه نیز دارای نقص‌هایی است و یکی از تحولات نوین این است که بشر دریافته مرز میان دولت و بخش خصوصی یک خط مشخص نیست؛ یعنی نمی‌توان یک خط کشید و یک طرف آن را دولت و طرف دیگر را بخش خصوصی دانست.

حسینی ادامه داد: وقتی از «حلقه وصل» میان دولت و بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، همین معنا را در بر دارد؛ ما نیاز داریم این تعامل به وسیله نهادها یا تشکل‌هایی برقرار شود که بتوانند درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند.

وی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که اتاق‌ها و تشکل‌های ما نسبت به گذشته قوی‌تر شده‌اند، اما این به این معنی نیست که باید در همین نقطه و همین وضعیت باقی بمانند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تعدد تشکل‌ها رشد بیشتری نسبت به بهبود کیفیت تشکل‌ها داشته است و باید روی این بخش بیشتر کار کنیم. در واقع، در کنار تعدد تشکل‌ها باید بر کارایی آنها نیز تأکید کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده است که همین‌جا مطرح می‌کنم و خود شما نیز باید درباره آنها رایزنی کنید. خاطرم هست در دهه ۱۳۹۰ که بنده در دولت بودم، قوانینی را پیش بردیم و قوانینی تصویب شد. خود اتاق نیز بسیار زحمت کشید تا نمایندگان اتاق‌ها در کمیسیون‌ها و نشست‌ها حضور پیدا کنند.

حسینی افزود: با این حال، امروز دیگر پذیرفته نیست که این ظرفیت مورد استفاده قرار نگیرد. این موضوع نیاز به رایزنی دارد. ما در همین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با این مسئله مواجه شدیم که تفسیر جدیدی نیاز دارد تا از ظرفیت تشکل‌ها استفاده و با آنها گفت‌وگو شود.

وی ادامه داد: عرضم این است که اگر درباره کارایی و کیفیت تشکل‌ها صحبت می‌کنیم، مصادیق آن نیز وجود دارد و می‌شود به آنها پرداخت. مجلس این موضوع را نمی‌بیند. در شورای ملی تأمین مالی، نمایندگان اتاق را با حق رأی پیش‌بینی کرده بودند، اما این موضوع برگشت خورد و اعاده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط کشور حساس است، اما این دفعه واقعاً خیلی متفاوت است. ما در یک نقطه عطف و نقطه تصمیم قرار گرفته‌ایم و من همه این شرایط را منفی نمی‌بینم.

وی افزود: ما نیاز داریم به جای اینکه صرفاً بازسازی کنیم، فراتر از بازسازی، «نوسازی» کنیم؛ نوسازی در پندارهای ما، نوسازی در گفتارها و رفتارهای ما.

حسینی تأکید کرد: امروز تشکل‌ها باید فراتر از مطالبه‌گری، نقش‌آفرینی کنند؛ حتی در دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سابقه بحث درباره تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه گفت: شاید ۲۰ سال پیش بود که در همین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی وقت، بحثی درباره وابستگی اقتصاد کشور مطرح شد. این مسئله در چند دولت مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: یک روز تاجری به من گفت می‌دانی چرا اینجا به نتیجه نمی‌رسید یا نمی‌رسند؟ گفتم چرا؟ گفت این تجارت و این مراوده اقتصادی دیگر خانوادگی شده، فامیلی شده است. بسیاری از کشورهای منطقه تجارت و مراودات اقتصادی خانوادگی و فامیلی دارند.

حسینی تصریح کرد: این فرصت بسیار مناسبی برای ماست که بتوانیم نقش‌آفرینی کنیم. بسیار می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم و دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم.