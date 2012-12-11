اجرا نشدن قوانین آسیب های جدی به تولید و توسعه کشور وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی در جلسه بررسی لایحه امور صنفی و لایحه مالیات بر درآمد که با حضور اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس شورای اصناف کشور، هیئت نمایندگان اتاق مشهد و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد با اظهار خرسندی از افزایش توان کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به تغییرات مثبت کمیسیون اقتصادی امیدواریم لایحه جدید مالیات های مستقیم و قوانین مربوط به اصناف نگاهی همه جانبه به مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد و به زودی شاهد تغییرات عملی مثبت باشیم.

شافعی ادامه داد: مجلس به لحاظ تولید قانون بسیار موفق عمل می کند و در این بخش نگاه عمیق و درستی نیز حاکم است امّا آنچه برای ما پر اهمیت و قابل سؤال است این است که اگر قانون به خوبی اجرا نشود چه اثری برای حل مشکلات اقتصادی خواهد داشت.

وی با تأکید به نقش پر اهمیت نظارت بر قانون تصریح کرد: انتظار و تقاضای فعالان اقتصادی این است که مجلس بعد نظارتی اش را بیش از گذشته مد نظر قرار دهد و ابهام بزرگ ناشی از قوانینی که نه اجرا می شود و نه نظارتی به اجرای آن وجود دارد برطرف شود.

شافعی تأکید کرد: نائب رئیس اتاق ایران گفت: در برخی از موارد نیز قوانینی که در مجلس تصویب می شود در هاله ای از سطوح و برخورد ها و دستورالعمل هایی قرار می گیرد که هدف از وضع قوانین را زیر سئوال می بردو نمونه بارز این مثال را می توان در سیستم بانکی کشور مشاهده کرد.

شافعی ادامه داد: برخی بخش نامه ها و دستورالعمل ها 180 درجه در قوانیــن تغییر ایجــاد می کند و علاوه بر آن هدف از وضع قوانین را زیر سوال می برد.

همچنین در ادامه این جلسه نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکردی که امروزه اقتصاد ما به آن احتیاج دارد، صرفاً امدادرسانی نیست و متأسفانه این مورد به اشتباه در بسیاری از موارد به عنوان رویکرد غالب مدنظر قرار گرفته است.

حسین بحرینی ادامه داد: برای تحریک تولید باید به جعبه سیاه تولید که خصوصیات فنی خاص خودش را دارد توجه کرد و اگر صرفاً به این نکته توجه کنیم که با برداشتن بارها از دوش کارآفرینان آرامش خاطر برای آن ها فراهم کنیم، کار خاصی نکرده ایم بلکه باید برنامه ریزی مناسبی انجام شود که تولید تحریک شده و مشکلات اساسی آن برطرف شود.

وی تصریح کرد: معتقدم هر گونه کمک به بخش تولید نباید به صورت کوتاه مدت و تزریق مسکن های مقطعی باشد و باید اقدام هایی برای حرکت بخش تولید با رونق بخشی به آن انجام شود.

همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد و رئیس کمیسیون اقتصادی کلان اتاق ایران نیز با انتقاد از برخی قوانینی که به مشکلات اقتصادی به صورت کوتاه مدت نگاه کرده است گفت: برخی از تعاریف اساسی در قوانین ما گنجانده نشده است و این موضوع در کوتاه مدت و دراز مدت مشکلات بسیار فراوانی برای اقتصاد کشور ما ایجاد کرده است.

محمد بحرینیان ادامه داد: به عنوان مثال در قوانینی که در گذشته در مجلس وضع شده، توسعه اقتصادی و کارآفرینی تعریف نشده و بسیاری از اشکالات در قانون گذاری در سال های بعد خودش را نشان داده و اثرات مخربی برای اقتصاد کشور ما داشته است.

وی با اشاره به فقدان یک برنامه راهبردی متقن تصریح کرد: در نظر گرفتن تبعات بلند مدت قوانین از جمله جدی ترین جنبه های قانون گذاری است که متأسفانه طی سال های گذشته در بسیاری از موارد به این مهم اشاره نشده است.

همچنین حسن حسینی رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز طی سخنان کوتاهی خواستار اصلاح قوانین برای رونق بخشی به تولید و صنعت شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با انتقاد از نگاه متفاوت و تبعیض آمیز به بخش تولید و صنعت گفت: این امری نادرست است که مقدار بسیاری از منابع مالی در بخش هایی به غیر از تولید و فعالیت های موثر اقتصادی سوق پیدا کرده است.

محمد سیادت ادامه داد: این قابل قبول نیست که به عنوان مثال بخشی از چرخه اقتصاد مثل موسسات مالی و اعتباری را در آرامش و امنیت کافی می گذاریم و بخش تولید را در معرض انواع فشار ها قرار می دهیم، آیا همانقدر که تولید در کشور تحت فشار است بخش زمین و مسکن و سرمایه گذاری در این بخش نیز تحت فشار است ؟

رئیس انجمن کارفرمایان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خوش حساب ترین مالیات دهندگان فعالان بخش تولید و صنعت و معدن هستند و این در حالی است که بیشترین فشار های دولت و بر همین گروه وارد می شود.

حسین قنبری ادامه داد:جامعه هدف ما نگران برخی رفتارهای سیاسی مجلس در ارتباط با قانون مالیاتی است و این در حالی است که امیدواری های زیادی نیز برای اصلاح قوانیت مالیاتی و اصلاح لایحه امور صنفی است.

خدا مراد احمدی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز تنها با ذکر جمله کوتاهی به بیان نظراتش پرداخت و گفت: توسعه را از مالیات معاف کنید.

یکی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز با انتقاد از شرایط کنونی اقتصادی و نرخ بالای بهره بانکی گفت:در شرایط امروز کارخانه های ما روز به روز فرسوده تر می شوند و در مقابل طبقات ساختمان های بانک ها مرتب در حال اضافه شدن است.

محمد گلابگیر ادامه داد:بسیاری از فعالان اقتصادی انتقادهای زیادی به عملکرد مجلس دارند و اگر عرق ملی و اعتقادی نبود بسیاری از تولید کنندگان سال ها قبل در کارخانه ها را تخته می کردند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد نظارت و پیشنهادهای تشکل ها و فعالان اقتصادی شنیده نمی شود و در این شرایط آسیب های جدی به بخش تجارت و تولید وارد می شود.

عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به این که به اندازه کافی قوانین خوب در کشور وجود دارد گفت: اما مشکل اینجاست که نظارت های کافی بر این قوانین نداریم و این قسمت نیازمند تقویت است.

موسی شربتدار تصریح کرد:ساماندهی نظام پولی و مالی کشور باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد و هم زمان درآمد های نفتی به سمت زیر ساخت هاو فعالیت های زیر بنایی هدایت شود.

وی تصریح کرد: بعلاوه باید توجه داشت که مالیات بخش تولید نیازمند ساماندهی است و می توان مالیات بخش واردات و خدمات را نیز افزایش داد.

در ادامه این نشست ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که کمیسیون اقتصادی به شدت نیازمند نظر مشورتی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی است گفت: به خصوص این مشورت ها زمانی اثرگذارتر است که در کمیسیون های تخصصی مطرح شود.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی حدود 98 درصد صنایع متعلق به افراد است و این نکته مهم بسیار ارزشمند بر خلاف روند سایر نقاط کشور است و برخلاف روند اصل 44 بخش دولتی در این زمینه سرمایه گذاری قابل اعتنایی نداشته که نیازمند واگذاری باشد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ارتباط و تعامل مثبت کمیسیون اقتصادی با اتاق های بازرگانی گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و اتاق های کشور مورد انتقاد نمایندگان عضو کمیسیون نیز بوده است و بسیاری از این مشکلات بارها توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز مطرح شده است.

محمد رضا پور ابراهیمی ادامه داد: به عنوان مثال اجرایی نشدن قانون فضای کسب و کار از جمله مهمترین انتقادات مشترک اتاق های بازرگانی و نمایندگان مجلس است.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و اعضاء اتاق بازرگانی کشور نیازمند شنیدن راهکارهای مشکلات نیز هستند و اگر این پیشنهادها و راهکارها به صورت مکتوب به اتاق بازرگانی ارائه شود اثرگذاری بهتری نیز دارد.

عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از برخی از قوانینی که در مجلس تصــویب می شود گفت: در برخی موارد قوانینی در مجلس تصویب می شود که برای آن 500 بخشنامه تعریف می شود و این یعنی مجلس قوی عمل نمی کند.

شکری ادامه داد: با تعریف و تمجید گفتن نه تنها مشکلات اقتصادی برطرف نمی شود بلکه اوضاع اقتصادی بدتر نیز می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در شرایط فعلی باید همه باور کنند که در یک جنگ اقتصادی به سر می بریم و البته در بسیاری از موارد از سیاست ها و تصمیم گیری های داخلی نیز ضربه های فراوانی خورده ایم.

ارسلان فتحی پور ادامه داد: در شرایطی که تولید ما با 30 درصد ظرفیت فعالیت می کند، دستیابی به اهداف اقتصــادی دشوار است. این در حالی است که ما در کمیسیون اقتصادی پیگیر مشکلات و مطالبــات اتاق های بازرگانی نیز هستیم.

وی با انتقاد از حضور نیافتن وزرا در جلسات شورای گفت و گو افزود: در بسیاری از موارد دولت قوانین را ندیده می گیرد و کشور را با بخشنامه ها اداره می کند و این انتقاد بزرگی است که انتظار داریم دولت توجه بیشتری به آن بکند.

فتحی پور تصریح کرد: دولت باید تعامل بیشتری با کمیسیون های تخصصی مجلس داشه باشد و در شرایط ناهماهنگی فعلی، اقتصاد و تولید کشور ضرر زیادی می کند.

وی با تأکید بر این که اتاق های بازرگانی کشور مشاور امین کمیسیون اقتصادی محسوب می شود ادامه داد: انتظار داریم این تعاملات ارزشمند همچنان ادامه داشته باشد زیرا ما قوانین را بدون مشورت با فعالان اقتصادی نمی نویسیم.

فتحی پور با انتقاد از قوانین بانکی کشور و تبعات بعضاً جبران ناپذیر آن گفت: باید توجه داشت که بسیاری از قوانین ما برای شرایط عادی نوشته شده است و این در حالی است که وضعیت این روزهای ما بسیار متفاوت با گذشته و حتی سال قبل است.

لازم به ذکر است در این جلسه، اعضاء هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره لایحه امور صنفی و مالیاتی و گفت و گو با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرداختند.