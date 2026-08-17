مقاومت امروز ایران در برابر استکبار مرهون صبر و استقامت آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از آزادگان سرافراز برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به خاک پاک میهن اسلامی، اظهار کرد: این روز، یادآور حماسه مردانی است که در زندانهای مخوف رژیم بعثی، با توکل بر خداوند و اراده پولادین، سالها رنج و شکنجه را تحمل کردند و سربلند و سرافراز به میهن بازگشتند و امسال این ایام با اربعین حسینی تقارن یافته است که خود، پیامآور مقاومت و ایستادگی است.
وی با اشاره به اینکه آزادگان را هرگز اسیر نمیگوییم، افزود: این عزیزان در سختترین شرایط، آزاده زیستند و آزاده ماندند و این برای نظام جمهوری اسلامی یک سند افتخارآمیز است و همانطور که فولاد در کوره حرارت و ضربات چکش، استحکام بیشتری مییابد، آزادگان نیز در کوره اسارت، مقاومتر و استوارتر شدند و امروز الگوی بینظیری برای نسل جوان هستند.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه مهمترین پیام آزادگان برای نسل امروز و فردا، سربلندی، عزت و اقتدار در گرو مقاومت، دانش، اتحاد و غیرتمندی است، تصریح کرد: آزادگان به ما آموختند که با دستانی خالی اما دلی سرشار از ایمان و امید، میتوان بر بزرگترین بحرانها و سختیها غلبه کرد و پیروز شد و امروز اگر ایران اسلامی در برابر همه استکبار با همه امکانات و تجهیزات نوینش استقامت میکند، مرهون وجود چنین گنجینههای ارزشمندی است که رهبر عزیزشان از آنها به عنوان الماسهای درخشان یاد کرده است.
کرمی با اشاره به رنجهای طاقتفرسای آزادگان و خانوادههای آنان، گفت: تحمل سالها دوری از خانواده، نبود اطلاع از سرنوشت عزیزان و زندگی در فضای محدود و دلهرهآور زندانهای بعثی، کاری است که جز با توکل قوی بر خداوند و اراده الهی قابل درک و محاسبه نیست و این عظمت، فراتر از کلمات و جملات است و قدردانی از این مجاهدتها، وظیفه همه ماست.
وی با بیان اینکه امروز اگر مردم ایران نزدیک به شش ماه است که بیوقفه در خیابانها حضور دارند و سنگر مستحکم مقاومت در برابر دشمن شدهاند، این پشتوانه یک شبه شکل نگرفته است، افزود: این بستر محکم در طول ۸ سال دفاع مقدس، دوران مبارزات امام راحل و سالهای پس از انقلاب شکل گرفته و امروز به یک سد مستحکم در برابر ابرقدرتهای دنیا تبدیل شده است و این انسجام و اتحاد مقدس، ریشه تاریخی، حماسی و تمدنی دارد.
استاندار ایلام در ادامه با تأکید بر اینکه نباید در شرایط جنگی، مطالبات را با شرایط عادی مقایسه کرد، خاطرنشان کرد: کشور درگیر یک جنگ سنگین است که کل دنیا با همه امکانات و تجهیزاتش، صفآرایی کرده و هرگونه قیاس شرایط امروز با روزهای عادی، ظلم به مجموعه نظام و انقلاب است و در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
کرمی با اشاره به اتحاد مقدس گفت: این اتحاد، یک گزاره شعاری نیست بلکه یک ریشه تاریخی دارد و تا زمانی که این ارکان و الماسهای درخشان یعنی شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران را داریم و بتوانیم این فرهنگ را به نسل فعلی و آینده ترویج دهیم، انقلاب اسلامی استوار خواهد ماند و انشالله به دست صاحب اصلی خود خواهد رسید.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، از بنیاد شهید، سپاه، حفظ آثار و سایر دستگاههای نقشآفرین تقدیر کرد و از اصحاب رسانه خواست که به عنوان روایتگرانی دقیق و امین، به ثبت و ضبط خاطرات ارزشمند آزادگان بپردازند و این گنجینههای فاخر انقلاب را برای نسلهای آینده ماندگار کنند و گفت: مصاحبه با این عزیزان، ثبت نکات و پیشنهادات آنان، میتواند سرمایهای عظیم برای تاریخ انقلاب باشد و امیدوار است که رسانهها بیش از پیش به این مقوله مهم بپردازند.
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