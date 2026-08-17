به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آبفا، محمد فدوی با تأکید بر ضرورت توجه مشترکان به نشتی‌های پنهان آب در منازل، اظهار داشت: بسیاری از نشتی‌های آب به‌ویژه در تأسیسات داخلی ساختمان، به‌راحتی قابل مشاهده نیستند، اما با استفاده از چند روش ساده می‌توان وجود آنها را تشخیص داد و از هدررفت آب جلوگیری کرد.

وی افزود: یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای اطمینان از نبود نشتی در تأسیسات داخلی، این است که تمامی شیرآلات و تجهیزات مصرف‌کننده آب داخل منزل بسته شود و شیر فلکه ورودی آب در حوضچه کنتور باز بماند؛ سپس مشترک برای چند دقیقه عقربه و نشانگر عددی کنتور را بررسی کند. اگر در این مدت عقربه کنتور حرکت کند و یا نشانگر عددی آن کنتور تغییر نماید، قطعا نشتی در تأسیسات داخلی منزل وجود دارد و باید محل آن بررسی شود.

فدوی ادامه داد: کنتورهای جدید از حساسیت بالایی برخوردارند و معمولاً دارای چند نشانگر کوچک در پایین صفحه هستند که نشتی‌های بسیار جزئی را نیز نشان می‌دهند؛ بنابراین با توجه به روشی که توضیح داده شد، در صورت حرکت این نشانگرها در شرایطی که هیچ مصرف آبی در ساختمان وجود ندارد، نشت آب قطعی می‌باشد. در کنتورهای قدیمی نیز می‌توان با ثبت وضعیت عقربه اصلی یا اعداد کنتور و بررسی مجدد آن پس از چند ساعت، می‌توان وجود مصرف غیرعادی را بررسی کرد.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای یزد خاطرنشان کرد: افزایش ناگهانی و غیرعادی مبلغ قبض آب نیز می‌تواند یکی از نشانه‌های وجود نشتی در تأسیسات داخلی باشد و مشترکان نباید افزایش مصرف را صرفاً به تغییرات تعرفه یا عوامل دیگر نسبت دهند.

وی با اشاره به سایر نشانه‌های قابل تشخیص نشتی آب گفت: تغییر رنگ یا ایجاد لکه، قارچ و کپک روی دیوار، نم‌زدگی، برآمدگی یا تغییر شکل سطح دیوار و کف، باقی ماندن بوی نم و رطوبت در حمام و سرویس‌های بهداشتی، شنیدن صدای مداوم چکه یا جریان آب در زمان بسته بودن شیرآلات و همچنین مشاهده آثار رطوبت در سقف طبقات پایین یا پارکینگ ساختمان‌های آپارتمانی، از جمله نشانه‌هایی هستند که می‌توانند بیانگر وجود نشتی در تأسیسات داخلی باشند.

فدوی تصریح کرد: کاهش ناگهانی فشار آب نیز ممکن است در برخی موارد ناشی از نشتی در داخل منزل باشد، هرچند افت فشار می‌تواند دلایل دیگری مانند بروز مشکل در خطوط خارج از منزل و شبکه توزیع آب داشته باشد که در این موارد مشترکان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.

وی با اشاره به میزان هدررفت ناشی از نشتی‌های کوچک، گفت: حتی چکه‌کردن مداوم یک شیر با سرعت کم می‌تواند در طول یک ماه حداقل ۶۰۰ لیتر آب را هدر دهد؛ بنابراین نشتی‌های کوچک نیز در صورت تداوم، علاوه بر افزایش مصرف، موجب اتلاف این ماده حیاتی خواهد شد.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفای استان یزد یکی دیگر از نقاطی را که احتمال بروز نشتی در آن وجود دارد، فلاش‌تانک‌ها و مخزن سیفون توالت‌های فرنگی عنوان کرد و افزود: این نوع نشتی‌ها معمولاً بسیار جزئی و غیرقابل مشاهده هستند. برای تشخیص آن می‌توان چند قطره ماده رنگی یا جوهر به آب مخزن اضافه کرد؛ اگر بدون استفاده از سیفون، رنگ آب به‌تدریج وارد کاسه توالت شد، نشان‌دهنده وجود نشتی در فلاش‌تانک است.

فدوی در پایان تأکید کرد: پس از تشخیص نشتی، مشترکان باید برای شناسایی دقیق محل و رفع آن از خدمات لوله‌کش یا استادکار ماهر استفاده کنند؛ چراکه شناسایی و رفع به‌موقع نشتی‌های داخلی، یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف آب و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ارزشمند است.