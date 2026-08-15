تقویت پایداری شبکه آب ۲۰۰۰ نفر با اجرای طرح اصلاح خط انتقال آب خضرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آبفا یزد داوود مخلصی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش پایداری شبکه توزیع آب، طرح بازسازی و اصلاح یک‌هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال آب بین مخازن R۳ و مخزن جدید ۵۰۰ مترمکعبی شهر خضرآباد در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، از لوله‌های چدن داکتیل ۱۵۰ میلی‌متری استفاده شده که نقش مهمی در افزایش ظرفیت انتقال آب، کاهش حوادث شبکه و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی دارد.

معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه این طرح بخشی از مجتمع آبرسانی امام حسین (ع) است، اظهار داشت: با تکمیل این طرح، پایداری تأمین آب شرب شهر خضرآباد و روستاهای محمودآباد، طاهونه و مزرعه میان تقویت شده و جمعیت ثابت حدود ۹۰۰ نفر و جمعیت شناور نزدیک به ۲ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

مخلصی تصریح کرد: برای اجرای این طرح، ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و طرح جهاد آبرسانی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اختصاص یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، در کنار احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شهر خضرآباد، گامی مؤثر در تکمیل زیرساخت‌های مجتمع آبرسانی امام حسین (ع) و تحقق تأمین آب شرب پایدار، مطمئن و باکیفیت برای ساکنان این منطقه به شمار می‌رود.