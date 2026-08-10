پیشرفت ۸۵ درصدی خط انتقال مخزن غدیر به فدک شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آبفا استان یزد، جلال علمدار با بیان اینکه خط انتقال آب از مخزن غدیر به مخزن فدک، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های طرح رینگ و شبکه آبرسانی شهر یزد است، اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه، تأمین آب پایدار و کاهش افت فشار در مناطق مختلف شهر در دستور کار قرار گرفته و نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی دارد.

وی با بیان اینکه برای احداث این خط بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی شرکت آبفا هزینه شده است، افزود: این خط انتقال به طول حدود ۵۰۰۰ متر با استفاده از لوله‌های چدنی به قطر ۶۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متر در حال اجراست و در مراحل پایانی و احداث حوضچه‌های خط انتقال می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به مناطق تحت پوشش این طرح گفت: پس از بهره‌برداری، آب شرب مورد نیاز مناطق صفائیه، مهرآوران، دانش‌آموز، طوبی و اندیشه از طریق این خط با پایداری بیشتری تأمین خواهد شد و در شرایط اضطراری نیز امکان آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان یزد از طریق این خط فراهم می‌شود.

علمدار با بیان اینکه این خط انتقال یکی از مسیرهای تأمین آب مخزن فدک از منابع آب انتقالی و چاه‌های چرخاب است، تصریح کرد: اجرای این طرح، ضمن افزایش قابلیت مانور شبکه، زمینه توزیع متوازن‌تر آب و ارتقای کیفیت آب شرب را در بخش‌های مختلف شهر فراهم می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح را عبور خط انتقال از موانع مهم شهری عنوان کرد و گفت: در جریان اجرای این طرح، عملیات لوله‌رانی در پنج مسیر حساس و به طول ۱۶۸ متر اجرا شده که شامل عبور از خط انتقال آب بافق، مسیر رفت و برگشت کمربندی یزد، کمربندی تفت و بند خاکی یزد است؛ عملیاتی که با رعایت کامل الزامات فنی و بدون ایجاد اختلال در بهره‌برداری از تأسیسات موجود اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: تکمیل طرح رینگ آبرسانی شهر یزد یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت آبفا برای افزایش پایداری شبکه توزیع، ارتقای تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان است و اجرای این خط انتقال، گام مهمی در تحقق این هدف به شمار می‌رود.