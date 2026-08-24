به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آبفا یزد، جلال علمدار ضمن گرامیداشت هفته دولت، بر تداوم تلاش‌های جهادی برای تأمین آب پایدار و صیانت از منابع محدود آبی استان تاکید کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف کاهش حوادث، جلوگیری از هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان اجرا شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۶ هزار و ۴۰۰ متر از خط انتقال فتح‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال اصلاح شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: همچنین چهار هزار و ۵۰۰ متر از شبکه آب شهر و روستاهای شهرستان با اعتباری حدود ۱۳ میلیارد ریال اصلاح و بازسازی شده است.

علمدار تصریح کرد: اصلاح و نوسازی خطوط فرسوده، علاوه بر کاهش میزان حوادث و هدررفت آب، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه و پایداری تأمین آب مشترکان در مناطق شهری و روستایی می‌شود.

وی همچنین از اصلاح ۲ هزارمتر از شبکه توزیع روستای چاهک خبر داد و گفت: رفع نقاط آسیب‌پذیر و اصلاح شبکه‌های فرسوده از برنامه‌های مستمر آبفا برای ارتقای وضعیت آبرسانی شهرستان خاتم است.