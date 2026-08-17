به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابیچگنی در سخنانی، اظهار داشت: حفظ جان هموطنان و برقراری نظم و امنیت در جادهها خط قرمز پلیسراه است و گشتهای محسوس و نامحسوس طی این مدت بهصورت شبانهروزی محورهای پرتردد استان را رصد کردند.
وی افزود: در این طرح، ۵۴ دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت به دلیل حرکات نمایشی، سرعت غیرمجاز و رفتارهای پرخطر شناسایی و توقیف شدند.
رئیس پلیسراه لرستان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با رانندگان قانونگریز، تصریح کرد: پلیس با هنجارشکنان و کسانی که جان سایر کاربران جاده را به خطر میاندازند، هیچگونه تعارفی ندارد و متخلفان علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
سرهنگ شادابی چگنی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنماییورانندگی، در حفظ امنیت جادهها و سلامت خود و دیگر هموطنان همکاری کنند.
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