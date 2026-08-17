مرزداران جنوب مانع ورود ۳۱۰ کیلو تریاک به کشور شدند؛ هلاکت یک قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ با جدیت در مجموعه مرزبانی استان پیگیری می شود و در همین راستا مرزداران غیور جنوب سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند که موضوع رادردستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در یک عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: مرزبانان طی یک عملیات ضربتی که با درگیری مسلحانه با قاچاقچیان همراه بود، ضمن هلاکت یک نفر سوداگر مرگ، مقدار ۳۱۰ کیلوگرم تریاک و یک قضبه کلاش به همراه ۵۴۸ فشنگ جنگی را کشف کردند.

سردار شجاعی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمین این پرونده در دستور کار این فرماندهی قرار دارد تصریح کرد: اشرار مسلح ، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزداران استان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور استان، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند