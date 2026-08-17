به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: دهم خرداد امسال و در جریان درگیری‌های بعد از آتش‌بس بین ایران و آمریکا، سپاه اعلام کرد که یک فروند پهپاد ام‌کیو وان را سرنگون کرده است. ساعاتی بعد، فرماندهی تروریستی سنتکام نیز اعلام کرد یک فروند پهپاد ام‌کیو وان را از دست داده است. اما این مسئله کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسید چرا که پهپاد مورد نظر ملقب به پردیتور چندین سال است که از خدمت حداقل واحدهای رزمی ارتش آمریکا خارج شده است. پس ماجرا چیست؟ آنچه در حقیقت توسط مجموعه پدافند هوایی سپاه سرنگون شده بود، پهپاد شناسایی و رزمی ملقب به عقاب خاکستری بود که در حقیقت یک پهپاد ارتقا یافته برای تامین نیازمندی‌های شناسایی و تهاجم نیروی زمینی ارتش آمریکاست. پهپاد ام‌کیو وان پردیتور به عنوان آنچه ما آغازگر طراحی پهپادهای شناسایی و تهاجمی مدرن می‌شناسیم خصوصا در سال‌های بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان در مرکز توجهات قرار گرفت.

نیروی زمینی ارتش آمریکا در آن دوران دارای توان مشابهی نبود و با دیدن پتانسیل‌های بالای پردیتور در اختیار نیروی هوایی آمریکا و سازمان CIA به دنبال یک پهپاد مشابه رفت. در نتیجه عقاب خاکستری به عنوان نمونه ارتقا یافته پردیتور به سازمان رزم نیروی زمینی آمریکا افزوده شد. عقاب خاکستری از سال ۲۰۰۴ که به سازمان رزم آمریکا افزوده شد تا ۱۰ خرداد سال جاری، شکست و سقوطی در کارنامه‌اش نداشت. اما در ۱۰ خرداد سال جاری، برای نخستین بار در طول تاریخ، شبکه پدافندی نوین و بومی ایران اسلامی توانست این عقاب خاکستری منحصر به فرد آمریکایی‌ها را در فراز آسمان کشورمان شکار کند.