به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای جهانی طلا در معاملات ساعات اخیر با تغییر مسیر، بخش عمده‌ای از رشد اولیه خود را از دست داد و با کاهش مواجه شد. تقویت شاخص دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده کاهش داده و آن را در مسیر ثبت یک هفته نزولی قرار داده است.

بر اساس آمارهای معاملاتی، قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۹ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۴۰ دلار رسید و در مجموع افت ۳.۴ درصدی را برای هفته جاری به ثبت رساند. معاملات آتی طلای آمریکا نیز با یک درصد کاهش، در نرخ ۴ هزار و ۱۶۰ دلار تسویه شد. این در حالی است که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسیده و فشار مضاعفی را بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرده است.

نوسانات اخیر بازار طلا پس از انتشار گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا تشدید شد. برخلاف پیش‌بینی‌ها، رشد اشتغال غیرکشاورزی در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار نفر اعلام شد که فاصله معناداری با انتظارات اقتصاددانان دارد. با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که فدرال رزرو بر موضع انقباضی و اولویت مهار تورم تأکید دارد، قیمت طلا تحت فشار باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک و تداوم تنش‌های نظامی از اواخر فوریه، فشارهای تورمی را افزایش داده و انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا را تقویت کرده است؛ عاملی که موجب شده قیمت طلا از زمان آغاز این درگیری‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد. با این وجود، بر اساس ابزار «فدواچ»، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده تغییر نگاه معامله‌گران است.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند نزولی غالب بود؛ به طوری که هر اونس نقره با ۰.۸ درصد کاهش به ۶۰.۳۶ دلار، پلاتین با ۲ درصد افت به ۱۶۹۲.۹۰ دلار و پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۱۶۵.۷۵ دلار رسیدند.