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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

پیشرفت ۷۰ درصدی کشتارگاه صنعتی طیور اردبیل؛ پاییز بهره برداری می شود

پیشرفت ۷۰ درصدی کشتارگاه صنعتی طیور اردبیل؛ پاییز بهره برداری می شود

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: روند پیشرفت کشتارگاه صنعتی طیور اردبیل با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پاییز امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به اینکه اردبیل ظرفیت های ارزشمندی برای تبدیل به فرصتهای اشتغالزایی دارد، اظهار کرد: اولویت ما حفظ اشتغال موجود، تثبیت وضعیت کنونی و توسعه حمایتها از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است.

وی با تأکید بر اینکه کار در حوزه توسعه نباید عادی باشد بلکه باید فراتر از کار عادی پیش رود، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور، ضمن تکمیل زنجیره تولید و فرآوری، گام مؤثری در جهت اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.

فرماندار اردبیل همچنین از برنامهریزی برای احداث شهرک صنعتی صنایع غذایی ویژه در مجموعه کشتارگاه صنعتی اردبیل خبر داد و آن را گامی راهبردی در جهت تجمیع و ساماندهی صنایع مرتبط با فرآورده های غذایی برشمرد.

قلندری با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت و سلامت عمومی، بر پیشگیری از کشتار غیرمجاز تأکید کرد و گفت: برای این منظور برنامه ها و مشوق های مشخصی طراحی شده و اجرای این طرح بابرنامه ریزی هدفمند و کارشناسی دنبال می شود.

کد مطلب 6919163

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