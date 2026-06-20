کشف میلیاردی کالاهای قاچاق و احتکار شده در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی را همزمان با سراسر کشور به مدت ۴ روز و با همکاری ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح، ۹ تن محصولات فولادی، ۶۲ تن مواد پتروشیمی ، ۸۷ هزار و۲۷۰ بطری روغن خوراکی، ۶۸ هزار و ۵۸۲ قلم سایر کالاها که همگی جزو کشفیات شاخص احتکاری به ارزش بیش از ۱۷هزار و ۴۲۰میلیارد ریال بوده و همچنین ۲هزار قطعه طیور، ۲ تن نهاده های دامی، ۳ تن کود شیمیایی و ۱۱ هزار و ۸۹۸ قلم سایر کالاها که از جمله اقلام کشفیات شاخص قاچاق بودند؛ به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۱۵ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح گفت: در این طرح ۱۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده و ۶ دستگاه خودرو نیز توقیف گردید.

سردار تقوی خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.