به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، دهمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی از سوی انجمن نقد ادبی ایران با همکاری شماری از مراکز و نهادی دانشگاهی و فرهنگی، به منظور بسترسازی تعمیق و جهت‌دهی به مطالعات نقد ادبی با استفاده از نظریه‌ها و مکاتب انتقادی جدید و کلاسیک در خوانش متون ادبی فارسی و همچنین، برقراری ارتباط سازنده و پویا بین دانشگاه با بدنۀ جامعه و مسائل عمدۀ آن، برگزار می‌شود. در این همایش، و در دو محور کلّی (ویژه و عمومی) منتقدان و صاحبنظران آخرین یافته‌های خود را ارائه خواهند کرد.

محورهای عام شامل سنّت نقد ادبی در ایران عصر کلاسیک (در بلاغت، تذکره‌نویسی و نظریه‌های هنری و زیبایی شناسی فیلسوفان مسلمان)، نقد ادبی در حوزۀ تمدنی مشترک با ایران (ایران فرهنگی)، نقد ادبی و مطالعات بینارشته‌ای (روان‌شناسی، زبان‌شناسی، فلسفه، جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی، سینما و دیگر رشته‌های مرتبط)، نقد هرمنوتیکی و کاربست آن در متون ادبی کهن و معاصر ایران، نقد ادبی و مطالعات ادبیات عامّه، نقد ادبی و کاربست آن در ادبیات کودک و نوجوان، روایت‌شناسی و کاربست نظریه‌های آن در نقد متون ادبی، نظریه‌های نشانه‌شناسی و استفاده از آنها در نقد و تحلیل متون ادبی و رویکردهای نوین نقد ادبی (مطالعات فرهنگی، پسامدرن، خواننده ‌محور، پساساختارگرا، پسااستعماری، زن محور [فمنیسم] می باشد.

محورهای ویژه نیز گردشگری ادبی، بناها و آثار تاریخی و گردشگری ادبی، سفرنامه‌ها و گردشگری ادبی، اقلیم و جغرافیا و گردشگری ادبی، موزه و نمایشگاه‌ها و گردشگری ادبی، آیین‌ها و جشن‌های ملّی و گردشگری ادبی، گردشگری ادبی و ادبیات کودک، گردشگری ادبی و ادبیات معاصر، گردشگری ادبی و ادبیات عرفانی و گردشگری ادبی در حوزۀ تمدنی مشترک با ایران (ایران فرهنگی) را شامل می شود.

گفتنی است دکتر ابراهیم خدایار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس رئیس و دبیر اجرایی همایش، و دکتر قدرت‌الله طاهری. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دبیر علمی همایش هستند.