به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در مراسم محوری جشن عاطفه‌ها که در دبستان دکتر شکوهی بیرجند برگزار شد، با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) در برگزاری این مراسم، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها نماد دوستی، صمیمیت، همدلی و کمک به هم‌وطنان و همکلاسی‌هاست.

وی با اشاره به شهادت جمعی از دانش‌آموزان در حملات رژیم صهیونیستی افزود: امسال در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنیم که همچنان عزادار شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب بیان کرد: این حوادث پیام‌های مهمی برای ما دارد و باید با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، در مسیر انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم.

هاشمی با اشاره به شرایط خانواده‌های شهدای دانش‌آموز گفت: کافی است فرزند یک خانواده فقط ۱۰ دقیقه دیرتر به خانه برسد تا پدر و مادر دچار اضطراب و نگرانی شوند؛ اما خانواده‌هایی هستند که همچنان چشم‌انتظار پیکر فرزند شهیدشان هستند و حتی بخش‌هایی از پیکر مطهر برخی شهدا پیدا نشده است.

وی ادامه داد: در برخی خانواده‌ها نیز بیش از یک فرزند به شهادت رسیده است که این موضوع ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد این شهدا را دوچندان می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت ۲ هزار و ۴۰۰ شهید در هفته گذشته، بر ضرورت تداوم مسیر شهدا و توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

هاشمی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری جشن عاطفه‌ها گفت: این جشن هر سال در ابتدای مهرماه با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند برگزار می‌شود و امسال نیز برای حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز کمک‌هایی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با همکاری جمعیت هلال احمر، بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ بسته لوازم‌التحریر نیز میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است، اما برای تأمین همه نیازهای این دانش‌آموزان همچنان به مشارکت بیشتر مردم نیاز داریم.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از اولیای دانش‌آموزان، از خانواده‌ها خواست با مشارکت در جشن عاطفه‌ها کمک کنند تا هیچ دانش‌آموزی در آغاز سال تحصیلی با کمبود لوازم‌التحریر مواجه نباشد.

هاشمی با اشاره به روحیه نوع‌دوستی مردم استان تصریح کرد: مردم خراسان جنوبی همواره در مسائل فرهنگی، اجتماعی و امور خیر پیشگام بوده‌اند و در کمک به همنوع نیز عملکرد درخشانی داشته‌اند.

وی تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند و اجازه نخواهیم داد تنگناهای اقتصادی مانع ادامه تحصیل دانش‌آموزان شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از اولیای دانش‌آموزان و عموم مردم خواست در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند و گفت: کمک به آموزش و پرورش تنها به حمایت مالی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان محدود نمی‌شود، بلکه مردم می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در کنار این مجموعه باشند تا فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به بهترین شکل دنبال شود.