https://mehrnews.com/x3cPP2 ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶ کد مطلب 6919192 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶ تور صنعتی اصحاب رسانه از ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی زاهدان زاهدان- جمعی از اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی شهر زاهدان بازدید کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6919192 کپی شد مطالب مرتبط مرزداران جنوب مانع ورود ۳۱۰ کیلو تریاک به کشور شدند؛ هلاکت یک قاچاقچی اجرای طرح هادی در ۱۷ روستای سیب و سوران بازگشت ۵۱۴ آزاده سیستان و بلوچستان؛ روایت ماندگار صبر و ایستادگی ۹۴ درصد وسعت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی است اعلام برنامههای چهلمین روز تدفین امام شهید در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان شهرک صنعتی واحدهای صنعتی واحد های تولیدی واحد تولیدی
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