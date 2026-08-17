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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

تور صنعتی اصحاب رسانه از ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی زاهدان

تور صنعتی اصحاب رسانه از ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی زاهدان

زاهدان- جمعی از اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی شهر زاهدان بازدید کردند.

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کد مطلب 6919192

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