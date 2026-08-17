نفت باید موتور محرکه توسعه عادلانه در خوزستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: ظرفیتهای عظیم نفتی استان باید به موتور محرکه توسعه همهجانبه تبدیل شود و صنعت نفت در این مسیر مسئولیتی سنگین بر دوش دارد.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای مسئولیتهای اجتماعی در حوزههای عمرانی، رفاهی و زیستمحیطی افزود: اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم محلی اولویت اصلی این رویکرد است و باید توزیع منافع نفتی به شکلی عادلانهتر صورت پذیرد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با ستایش از صنعت نفت به عنوان نماد تابآوری و مدیریت بحران بیان کرد: در شرایط جنگی اخیر این صنعت با مدیریت جهادی هیچ گونه وقفهای در تولید و توزیع سوخت ایجاد نکرد که این امر نشاندهنده عزم راسخ برای خدمترسانی بیوقفه به مردم است.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست توسعه متوازن خوزستان را فراتر از یک وظیفه سازمانی و یک تعهد ملی خواند.
وی افزود: منابع مسئولیتهای اجتماعی به سمت پروژههای زیرساختی حیاتی مانند مدرسهسازی، بهداشت و اشتغالزایی بومی هدایت شده است تا سهم خود را در پیشرفت استان ایفا کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مدیریت موفق این صنعت در دوران جنگ تحمیلی که با وجود شدیدترین فشارها تولید و توزیع سوخت بدون وقفه ادامه داشت، بر نقش کلیدی استاندار خوزستان در ایجاد بسترهای لازم برای پایداری تولید و تعامل سازنده در آن شرایط حساس تأکید کرد.
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