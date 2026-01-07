همکاری راهبردی دولت و صنعت نفت برای بهبود محیط زیست در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش ازظهر امروز چهارشنبه در جریان سفر کاری به تهران با حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست کاری که با هدف توسعه همهجانبه خوزستان برگزار شد، طرفین بر تعامل استراتژیک برای رفع چالشهای استان تمرکز کردند.
موالیزاده در این دیدار با اشاره به ضرورت برنامهریزی متمرکز گفت: امروز با همکاری بیسابقه صنعت نفت و با یک برنامه زمانبندی مشخص، مصمم هستیم تا پایان دولت، مشکل تاریخی فلرها و آلایندگی را به شکل ریشهای و پایدار مدیریت کنیم.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با تأکید بر نقش محوری خوزستان اظهار داشت: توسعه متوازن و عادلانه خوزستان تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک تعهد ملی و اولویت راهبردی برای صنعت نفت ایران است. ما متعهدیم با هدایت منابع مسئولیت اجتماعی به سوی پروژههای زیرساختی حیاتی مانند مدرسهسازی و اشتغالزایی بومی، سهم خود را در پیشرفت این استان ادا کنیم.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، تخصیص و مدیریت هدفمند اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران به پروژههای زیرساختی حیاتی استان بود. در رأس این پروژهها، نهضت توسعه عدالت آموزشی و برنامههای گسترده مدرسهسازی قرار دارد که گامی بلند برای ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان سراسر استان ارزیابی میشود.
در ادامه، موضوع اشتغال نیروهای بومی و بهرهگیری از توانمندیهای محلی در پروژههای بزرگ نفتی استان مورد توافق طرفین قرار گرفت. این سیاست علاوه بر کاهش بیکاری و توزیع عادلانهتر منافع، به پایداری و امنیت بیشتر فعالیتهای صنعتی منجر خواهد شد.
ضرورت تسریع در اجرای برنامههای محیط زیستی، بهویژه جمعآوری و مدیریت فلرهای نفتی، دیگر محور توافق این دیدار بود. برنامه تبدیل مشعلهای آلاینده به واحدهای بهسوز و بازیابی انرژی، نشانه عزم جدی برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم و محیط زیست خوزستان است.
این تعاملات در حالی صورت میگیرد که اقدامات عملی چشمگیری در همین حوزهها در دست اجرا است؛ در حوزه محیط زیست، طی یک سال گذشته، ۲۰ فلر نفتی بهطور کامل خاموش و ۱۲ واحد دیگر به سیستمهای بهسوز تبدیل شده که کاهش محسوس آلایندگی را در پی داشته است. برنامه جامعی نیز در حال اجراست تا جمعآوری حدود ۲۰۰ فلر فعال باقیمانده تا پایان دولت چهاردهم به انجام برسد.
همچنین در حوزه عدالت آموزشی، برای جبران کمبود حدود ۴ هزار کلاس درس در استان، حرکت گستردهای آغاز شده است. در طول سال گذشته ۶۰۰ کلاس درس جدید در خوزستان ساخته شده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازوکار شفافی برای تخصیص منابع ایجاد شده است. بر این اساس، حداقل ۲۵ درصد از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها و صنایع بزرگ مستقر در استان، باید بهصورت متمرکز و از طریق شورای برنامهریزی، صرفاً به ساخت مدارس اختصاص یابد.
در همین راستا، صنایع نفتی فعال در خوزستان برای سال جاری مبلغ ۲,۸۰۰ میلیارد تومان را بهطور ویژه برای پروژههای مدرسهسازی در نظر گرفتهاند که نویدبخش ساخت صدها فضای آموزشی جدید و کاهش محسوس این کمبود است.
این هماهنگی نزدیک، افق روشنی را برای پیشرفت متوازن و حل چالشهای تاریخی استان خوزستان ترسیم میکند.
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