حضور بیش از ۱۰۰ استارتاپ در اینوتکس ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، محسن علی‌اکبریان، رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس با تشریح برنامه‌های بخش استارتاپی اینوتکس ۲۰۲۶ (اینوتکس اکسپرس) اظهار داشت: شرایط خاص حاکم بر کشور در ماه‌های اخیر، بر فضای کسب‌وکارها اثرگذار بوده است، اما با وجود این شرایط، استقبال از اینوتکس و حضور مجموعه‌های نوپا در این رویداد فراتر از انتظار بوده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بخش استارتاپی اینوتکس ۲۰۲۶ افزود: تاب‌آوری کسب‌وکارها در شرایط بحرانی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است و موضوعاتی همچون جذب سرمایه، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی، توسعه محصولات جدید، خلق بازارهای تازه و تبدیل تهدیدهای ناشی از بحران به فرصت، در برنامه‌های این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

علی‌اکبریان با اشاره به استقبال گسترده از بخش استارتاپی گفت: باتوجه‌به رویکرد چابک امسال و تلاش برای استفاده بهینه از فضای نمایشگاه، ظرفیت مشخصی برای پذیرش استارتاپ‌ها در نظر گرفته شد، اما تعداد درخواست‌های ثبت‌شده بیش از دوبرابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده بود و در نهایت بر اساس اولویت زمانی ثبت‌نام، بیش از ۱۰۰ استارتاپ در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان ادامه داد: در بخش استارتاپی امسال چندین محور برای برنامه‌ها پیش‌بینی شده است که مجموعه‌ای از رویدادها، نشست‌ها، انتقال تجربه، معرفی محصولات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد.

از انتقال تجربه رشد انفجاری تا گفت‌وگو درباره توسعه کسب‌وکار

وی یکی از برنامه‌های محوری بخش استارتاپی را رویداد «10X» با محوریت رشد انفجاری عنوان کرد و گفت: در این برنامه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و نشست‌های انتقال تجربه با حضور مدیران و دست‌اندرکاران کسب‌وکارهای مطرح برگزار می‌شود تا تجربیات مسیر رشد این شرکت‌ها در اختیار مدیران استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد.

به گفته علی‌اکبریان، در کنار این برنامه، پنل‌هایی با حضور متخصصان برای بررسی موضوعات مرتبط با توسعه کسب‌وکار و مسیر رشد شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها برگزار خواهد شد.

رونمایی از محصولات جدید استارتاپ‌ها در اینوتکس

رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان همچنین از پیش‌بینی فضایی برای رونمایی و لانچ محصولات جدید در اینوتکس ۲۰۲۶ خبر داد و افزود: در این بخش، امکان معرفی و عرضه اولیه چهار تا پنج محصول جدید استارتاپی فراهم خواهد شد تا این محصولات برای نخستین‌بار در فضای نمایشگاهی به مخاطبان معرفی شوند.

وی یکی دیگر از برنامه‌های بخش استارتاپی را داوری نهایی متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیس دانست و گفت: متقاضیان این فرایند یک دوره آماده‌سازی حدوداً دوماهه و مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی را پشت سر گذاشته‌اند و در جریان نمایشگاه، طرح‌های خود را در حضور داورانی از حوزه‌های مختلف ارائه خواهند کرد.

کافه سرمایه؛ اتصال استارتاپ‌ها به سرمایه‌گذاران

علی‌اکبریان با اشاره به توجه ویژه اینوتکس ۲۰۲۶ به تأمین مالی استارتاپ‌ها خاطرنشان کرد: کافه سرمایه و جلسات تجاری B2B نیز در این دوره فعال خواهد بود تا زمینه ارتباط مستقیم شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها و سایر مجموعه‌های تأمین مالی فراهم شود.

وی افزود: در این بخش تلاش شده است مذاکرات سرمایه‌گذاری به شکل حرفه‌ای دنبال شود و استارتاپ‌ها بتوانند در کنار سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز نوآوری و دیگر بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، فرصت‌های همکاری و توسعه کسب‌وکار خود را دنبال کنند.

از بحران تا فرصت؛ رویکرد تازه برای استارتاپ‌ها

رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر کسب‌وکارها تأکید کرد: بحران‌ها در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند فرصت‌هایی را نیز به وجود آورند که ارزش آنها حتی از فرصت‌های موجود در شرایط عادی بیشتر باشد.

علی‌اکبریان افزود: تجربه برخی کسب‌وکارها در شرایط اخیر نشان داده است که با نگاه هوشمندانه و آینده‌نگر می‌توان از دل بحران‌ها مسیرهای تازه‌ای برای رشد ایجاد کرد؛ از همین رو، یکی از رویکردهای اصلی بخش استارتاپی اینوتکس۲۰۲۶،تقویت نگاه رو به آینده و کمک به کسب‌وکارها برای تبدیل شرایط دشوار به زمینه‌ای برای خلق فرصت‌های جدید است.