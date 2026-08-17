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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

زنگ خطر کم‌توجهی به غربالگری سرطان در مازندران

زنگ خطر کم‌توجهی به غربالگری سرطان در مازندران

ساری- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان و انتقاد از کم توجهی به غربالگری گفت: شناسایی در مراحل اولیه می‌تواند روند درمان را تسهیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه یوسفی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برنامه‌های غربالگری سرطان در استان مازندران اظهار کرد: سرطان در استان شیوع قابل توجهی دارد و توجه به تشخیص زودهنگام این بیماری باید بیش از گذشته مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: نمی‌توان از ابتلا به تمام انواع سرطان جلوگیری کرد، اما شناسایی بیماری در مراحل اولیه، فرصت بیشتری برای درمان مؤثر فراهم می‌کند و حتی در مواردی که بیماری در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود، اقدامات درمانی و مراقبتی می‌تواند از شدت عوارض و گرفتاری‌های بیمار بکاهد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تفاوت میزان مراجعه زنان و مردان برای غربالگری گفت: برای زنان دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مشخصی برای غربالگری‌های دوره‌ای وجود دارد، اما مردان معمولاً توجه کمتری به این موضوع نشان می‌دهند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بیماری‌ها و مشکلات سلامت در این گروه نیز با مراجعه به‌موقع و انجام بررسی‌های لازم قابل شناسایی است.

یوسفی بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: مجموعه‌ای از محتوای آموزشی از جمله کلیپ، اینفوگرافی و گزارش‌های مکتوب برای آگاهی‌بخشی درباره سرطان و اهمیت غربالگری تهیه شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا با بازتولید یا تغییر قالب این محتواها، زمینه انتقال گسترده‌تر پیام‌های سلامت به جامعه فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش فشار هزینه‌های درمان بیان کرد: امروز بخش دولتی برای بسیاری از مردم به پناهگاه و امید اصلی در حوزه درمان تبدیل شده است و باید در اطلاع‌رسانی درباره عملکرد این بخش، از انتشار مطالب تأییدنشده که موجب ایجاد ترس، ناامیدی یا بی‌اعتمادی می‌شود، پرهیز کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و اشکالات موجود باید با همکاری، گفت‌وگو و صحت‌سنجی مطرح شوند تا بتوان برای رفع آنها راهکار پیدا کرد.

یوسفی با اشاره به سابقه فعالیت خود در محیط‌های درمانی و بیمارستانی گفت: خود را صرفاً یک خبرنگار نمی‌داند و تجربه سال‌ها فعالیت در بیمارستان باعث شده هدف اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی را کمک به کاهش بار بیمارستان‌ها و فراهم شدن بهترین خدمات برای بیماران بداند.

وی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز درمانی دولتی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه ویزیت و حتی داروهای معمولی موجب شده مراجعه مردم به درمانگاه‌ها و کلینیک‌های دولتی چند برابر شود و در مقابل، میزان مراجعه به مطب‌های خصوصی کاهش پیدا کند.

یوسفی ادامه داد: این تغییر الگوی مراجعه، نشانه‌ای از کاهش توان مالی بخش قابل توجهی از مردم است و اهمیت و نقش حیاتی مراکز درمانی دولتی در ارائه خدمات سلامت را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

کد مطلب 6919250

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