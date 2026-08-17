به گزارش خبرنگار مهر، طیبه یوسفی ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برنامههای غربالگری سرطان در استان مازندران اظهار کرد: سرطان در استان شیوع قابل توجهی دارد و توجه به تشخیص زودهنگام این بیماری باید بیش از گذشته مورد توجه مردم و رسانهها قرار گیرد.
وی افزود: نمیتوان از ابتلا به تمام انواع سرطان جلوگیری کرد، اما شناسایی بیماری در مراحل اولیه، فرصت بیشتری برای درمان مؤثر فراهم میکند و حتی در مواردی که بیماری در مراحل پیشرفته تشخیص داده میشود، اقدامات درمانی و مراقبتی میتواند از شدت عوارض و گرفتاریهای بیمار بکاهد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تفاوت میزان مراجعه زنان و مردان برای غربالگری گفت: برای زنان دستورالعملها و برنامههای مشخصی برای غربالگریهای دورهای وجود دارد، اما مردان معمولاً توجه کمتری به این موضوع نشان میدهند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بیماریها و مشکلات سلامت در این گروه نیز با مراجعه بهموقع و انجام بررسیهای لازم قابل شناسایی است.
یوسفی بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: مجموعهای از محتوای آموزشی از جمله کلیپ، اینفوگرافی و گزارشهای مکتوب برای آگاهیبخشی درباره سرطان و اهمیت غربالگری تهیه شده و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد تا با بازتولید یا تغییر قالب این محتواها، زمینه انتقال گستردهتر پیامهای سلامت به جامعه فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش فشار هزینههای درمان بیان کرد: امروز بخش دولتی برای بسیاری از مردم به پناهگاه و امید اصلی در حوزه درمان تبدیل شده است و باید در اطلاعرسانی درباره عملکرد این بخش، از انتشار مطالب تأییدنشده که موجب ایجاد ترس، ناامیدی یا بیاعتمادی میشود، پرهیز کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و اشکالات موجود باید با همکاری، گفتوگو و صحتسنجی مطرح شوند تا بتوان برای رفع آنها راهکار پیدا کرد.
یوسفی با اشاره به سابقه فعالیت خود در محیطهای درمانی و بیمارستانی گفت: خود را صرفاً یک خبرنگار نمیداند و تجربه سالها فعالیت در بیمارستان باعث شده هدف اصلی فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی را کمک به کاهش بار بیمارستانها و فراهم شدن بهترین خدمات برای بیماران بداند.
وی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز درمانی دولتی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه ویزیت و حتی داروهای معمولی موجب شده مراجعه مردم به درمانگاهها و کلینیکهای دولتی چند برابر شود و در مقابل، میزان مراجعه به مطبهای خصوصی کاهش پیدا کند.
یوسفی ادامه داد: این تغییر الگوی مراجعه، نشانهای از کاهش توان مالی بخش قابل توجهی از مردم است و اهمیت و نقش حیاتی مراکز درمانی دولتی در ارائه خدمات سلامت را بیش از گذشته نشان میدهد.
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