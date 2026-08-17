تمهیدات ویژه اتوبوسرانی قم برای کاهش مشکلات ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک با اشاره به اجرای پروژه امام موسی صدر و تأثیر آن بر محدوده مرکزی شهر اظهار داشت: اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، طبیعتاً در دوره ساخت با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی برای شهروندان همراه است، اما تلاش سازمان اتوبوسرانی این بوده که با برنامه‌ریزی و بررسی‌های متعدد، این مشکلات به حداقل برسد.

وی با عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجادشده در زمان اجرای پروژه افزود: پیش از اجرای این طرح، جلسات و بررسی‌های متعددی با هدف ایجاد کمترین اختلال در جابه‌جایی شهروندان انجام شد و تلاش کردیم هسته مرکزی شهر و دسترسی مردم به این محدوده را تا حد امکان حفظ کنیم.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به تغییر در مسیر خط گردشی پیرامون حرم گفت: با توجه به انسداد کامل برخی معابر، امکان اجرای کامل مسیر رینگ سابق وجود ندارد، اما این مسیر به شکل «نعل اسبی» بازطراحی شده تا شهروندان همچنان بتوانند از خدمات اتوبوسرانی برای تردد در محدوده مرکزی شهر استفاده کنند.

نیک ادامه داد: این مسیر از محدوده چهارراه بازار به سمت روبه‌روی مسجد امام حسن(ع)، ابتدای ساحلی و سپس از مسیر میدان بازار، عماری و میدان معلم عبور کرده و با ادامه مسیر به بلوار شهید منتظری می‌رسد و امکان رفت‌وبرگشت شهروندان در این محدوده را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه خط گردشی و رایگان همچنان مورد توجه شهروندان قرار دارد، تصریح کرد: این خط پیش از اجرای پروژه روزانه بیش از یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ مسافر به ازای هر اتوبوس جابه‌جا می‌کرد و استقبال مردم از آن نشان‌دهنده اهمیت این مسیر برای دسترسی به هسته مرکزی شهر است؛ به همین دلیل تلاش کردیم حتی با وجود محدودیت‌های ایجاد شده، اصل خدمت‌رسانی در این مسیر حفظ شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم همچنین از تقویت خط رایگان منتهی به پایانه شهید منتظری خبر داد و گفت: با توجه به تغییر مسیر خطوطی که پیش از این از میدان مطهری عبور می‌کردند، خطوط گردشی رایگان را تقویت کردیم تا شهروندانی که از پردیسان، میدان توحید، بلوار نبوت و سایر مسیرها قصد مراجعه به مرکز شهر را دارند، بتوانند خود را به پایانه شهید منتظری رسانده و از آنجا ادامه مسیر دهند.

نیک تصریح کرد: در پایانه شهید منتظری سه خط اتوبوسرانی برای پوشش بهتر جابه‌جایی شهروندان در نظر گرفته شده است تا این محدوده به عنوان نزدیک‌ترین نقطه ممکن به بخش مسدودشده پروژه، نقش خود را در اتصال مسیرهای مختلف ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: این تمهیدات تا زمان تکمیل پروژه امام موسی صدر ادامه خواهد داشت و پس از اتمام عملیات عمرانی، خطوط اتوبوسرانی نیز متناسب با شرایط جدید و دسترسی‌های ایجاد شده، به مسیرهای اصلی خود بازخواهند گشت.