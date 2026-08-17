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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

مجید مظفری گواهینامه درجه یک هنری می‌گیرد

مجید مظفری گواهینامه درجه یک هنری می‌گیرد

آئین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مجید مظفری در سازمان سینمایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، هفتمین برنامه از سلسله آئین‌های اهدای گواهینامه درجه یک هنری، که با هدف پاسداشت مقام هنر و تجلیل از چهره‌های برجسته سینمای ایران برگزار می‌شود، به مجید مظفری هنرمند سینما اختصاص یافته است.

مجید مظفری با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت هنری و بازی در نزدیک به ۵۰ فیلم سینمایی از چهره های شاخص سینمای ایران محسوب می شود که علاوه بر بازیگری و حضور در آثار کارگردانان مطرح سینما، تجربه کارگردانی فیلم سینمایی را نیز دارد.

این مراسم روز سه شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود و پیش از مراسم نیز در ساعت ۱۲:۳۰ نسخه مرمت شده فیلم «مسافران» ساخته زنده یاد بهرام بیضایی و با بازی مجید مظفری پخش خواهد شد.

پیش از این جهانگیر میرشکاری، سیروس الوند، مجتبی راعی، ابوالفضل پورعرب، جعفر دهقان و مینو غزنوی در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر» گواهینامه درجه یک هنری دریافت کردند.

کد مطلب 6919319
ندا زنگینه

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