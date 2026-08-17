به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، هفتمین برنامه از سلسله آئین‌های اهدای گواهینامه درجه یک هنری، که با هدف پاسداشت مقام هنر و تجلیل از چهره‌های برجسته سینمای ایران برگزار می‌شود، به مجید مظفری هنرمند سینما اختصاص یافته است.

مجید مظفری با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت هنری و بازی در نزدیک به ۵۰ فیلم سینمایی از چهره های شاخص سینمای ایران محسوب می شود که علاوه بر بازیگری و حضور در آثار کارگردانان مطرح سینما، تجربه کارگردانی فیلم سینمایی را نیز دارد.

این مراسم روز سه شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود و پیش از مراسم نیز در ساعت ۱۲:۳۰ نسخه مرمت شده فیلم «مسافران» ساخته زنده یاد بهرام بیضایی و با بازی مجید مظفری پخش خواهد شد.

پیش از این جهانگیر میرشکاری، سیروس الوند، مجتبی راعی، ابوالفضل پورعرب، جعفر دهقان و مینو غزنوی در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر» گواهینامه درجه یک هنری دریافت کردند.