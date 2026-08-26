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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

ضبط گیاه دارویی قاچاق در استان یزد

ضبط گیاه دارویی قاچاق در استان یزد

یزد - مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از ضبط ۲۳۰ کیلوگرم گیاه دارویی شیرین بیان به ارزش بیش از ۵۷ میلیون ریال در شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، منصور انصاری گفت: پرونده ۲۳۰ کیلوگرم گیاه دارویی شیرین بیان قاچاق قاچاق به ارزش ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده قاچاق گیاه دارویی شیرین بیان بدون مجوز اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۵۷ میلیون ۵۰۰ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده، جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: شعبه در زمینه ضبط خودرو نیز با توجه به ارزش بالای خودرو نسبت به کالای کشف شده، مبلغ ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ارزش ریالی کالای کشف شده به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت یکصد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام اجرا، و پرونده مختومه شد.

به گفته انصاری؛ ماموران نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ قائم شهرستان یزد این کالاهای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6928183

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