ضبط گیاه دارویی قاچاق در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، منصور انصاری گفت: پرونده ۲۳۰ کیلوگرم گیاه دارویی شیرین بیان قاچاق قاچاق به ارزش ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده قاچاق گیاه دارویی شیرین بیان بدون مجوز اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۵۷ میلیون ۵۰۰ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده، جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: شعبه در زمینه ضبط خودرو نیز با توجه به ارزش بالای خودرو نسبت به کالای کشف شده، مبلغ ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ارزش ریالی کالای کشف شده به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت یکصد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام اجرا، و پرونده مختومه شد.

به گفته انصاری؛ ماموران نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ قائم شهرستان یزد این کالاهای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.