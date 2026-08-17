برگزاری سوگواری امام حسن عسکری(ع) و رهبر شهید در حرم شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم همزمان با ایام شهادت امام حسن عسکری(ع) و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.

در این آیین که با اقامه نماز مغرب و عشاء همراه است، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجتی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط محمدمهدی روحانی انجام می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین کشاورزی نیز قرائت دعای کمیل و مرثیه‌سرایی این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) از عموم مردم و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت کرده است.