به گزارش خبرنگار مهر، رضا ناصری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه آب و فاضلاب خوانسار خدمات‌رسانی به دو شهر خوانسار و ویست و همچنین ۱۷ روستا را بر عهده دارد و علاوه بر آن، آب چهار روستا از شهرستان گلپایگان نیز از طریق این مجموعه تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۶ هزار انشعاب آب و سه هزار و ۵۰۰ انشعاب فاضلاب تحت پوشش این منطقه قرار دارد، افزود: شبکه فاضلاب خوانسار از عمر نسبتاً کمی برخوردار است و مشکل فرسودگی در این بخش وجود ندارد، اما در گذشته شبکه آب به دلیل فرسودگی و شرایط خاص توپوگرافی شهر با حوادث و شکستگی‌های متعدد مواجه بود.

مدیر آب و فاضلاب من خوانسار ادامه داد: در دهه ۸۰ به دلیل فرسودگی شبکه و شرایط کوهستانی منطقه، قطعی و جیره‌بندی آب در برخی ساعات روز وجود داشت، اما طی دو دهه اخیر با اجرای طرح‌های اصلاح و بازسازی شبکه، این مشکلات برطرف شده است.

ناصری با اشاره به پایش مستمر شبکه توزیع آب گفت: نشت و هدررفت آب در خطوط انتقال و شبکه توزیع از طریق سامانه‌های تله‌متری، اسکادا و سیستم‌های کنترل هوشمند به صورت مستمر رصد می‌شود و هرگونه افزایش غیرعادی مصرف یا شکستگی در شبکه به سرعت شناسایی و بررسی خواهد شد.

وی افزود: در شبکه توزیع از سیستم (DMA) استفاده می‌شود که در آن برای هر ناحیه کنتورهای ورودی نصب شده و میزان مصرف هر بخش به صورت جداگانه کنترل می‌شود. اطلاعات به دست آمده با برآوردهای مصرف مقایسه شده و در صورت وجود پرت آب یا شکستگی، اقدامات لازم انجام می‌شود.

مدیر آب و فاضلاب خوانسار با اشاره به نقش مشترکان در مدیریت مصرف آب تصریح کرد: مشترکان پرمصرف به صورت دوره‌ای شناسایی و اخطار دریافت می‌کنند. همچنین کنتورها به طور مستمر پایش و آزمایش می‌شوند و در صورت مشاهده نشتی یا خرابی در تأسیسات داخلی ساختمان، موضوع به مالک اطلاع داده می‌شود.

ناصری در تشریح طرح آبرسانی به خوانسار گفت: آب مورد نیاز تصفیه‌خانه از محل آبگیر اصلی در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری شهر تأمین می‌شود. آب پس از انتقال به ایستگاه پمپاژ شماره یک، از طریق خط انتقالی به طول حدود ۹ کیلومتر و قطر ۵۰۰ میلی‌متر به ایستگاه دوم منتقل شده و پس از ذخیره در مخزن هزار مترمکعبی، از طریق خط انتقالی به طول حدود ۲۲ کیلومتر به سمت مخزن تعادلی هدایت می‌شود.

وی افزود: مجموع طول خطوط انتقال این طرح حدود ۴۰ کیلومتر است و آب با اختلاف ارتفاع حدود ۴۰۰ متر و در دو مرحله پمپاژ به سمت خوانسار منتقل می‌شود. جنس خطوط نیز از چدن داکتیل با قطر ۵۰۰ میلی‌متر است.

وی خاطر نشان کرد:تصفیه‌خانه آب شرب خوانسار در دو فاز اضطراری و متعارف طراحی شده است که فاز اضطراری آن در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی فاز اصلی یا متعارف آن نیز با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه و با ورود پیمانکار جدید از سال ۱۴۰۲ آغاز شد که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ناصری با اشاره به این که تاکنون در حدود ۲۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای تصفیه‌خانه آب خوانسار هزینه شده است افزود: برای تکمیل این طرح به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که تأمین آن در دست پیگیری قرار دارد.