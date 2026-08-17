مطالعه تاریخ و علوم اجتماعی برای تحلیل دقیق وقایع روز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی اصل عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شناخت تاریخ ۱۵۰ سال اخیر ایران برای درک شرایط امروز کشور ضروری است و خبرنگاران باید با مطالعه تاریخ، مسائل روز را دقیق‌تر تحلیل کنند.

وی مطالعه تاریخ و علوم اجتماعی توسط خبرنگاران برای تحلیل دقیق واقعیت‌ها را ضروری دانست و افزود: خبرنگاری می‌تواند با افشای فساد و کشف حقیقت، تأثیر مهمی بر جامعه داشته باشد، ازاین‌رو خبرنگاران باید مراقب باشند اخبار و موضع‌گیری‌های آنان تحت تأثیر منافع شخصی یا گروهی قرار نگیرد.

معصومی همچنین با اشاره به هزینه بالای تجهیزات پزشکی گفت: مجوز جایگزینی دو دستگاه MRI برای مراکز درمانی ساوه دریافت شده، اما تأمین این تجهیزات نیازمند اعتبار قابل توجهی است و از خیران سلامت برای مشارکت در این زمینه درخواست کمک داریم.

وی ادامه داد: رسانه‌ها در حوزه سلامت باید علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره امکانات درمانی، بر آموزش مردم، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سواد سلامت نیز تمرکز کنند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه همچنین خواستار همکاری رسانه‌ها برای مقابله با مداخلات غیرمجاز پزشکی شد و گفت: مردم باید بدانند امور درمانی و پزشکی را تنها به افراد دارای صلاحیت و مراکز مجاز بسپارند و رسانه‌ها می‌توانند در فرهنگ‌سازی و کاهش این تخلفات نقش مؤثری داشته باشند.

در پایان این نشست از همکاری خبرنگاران، خبرگزاری‌ها و فعالان فضای مجازی در پوشش اخبار و فعالیت‌های حوزه سلامت شهرستان ساوه تقدیر شد.