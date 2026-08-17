پریا شریفیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مرحله لیگ رولاسکی کشور به میزبانی استان کردستان و در شهرستان بیجار برگزار شد و ورزشکاران حاضر در این رقابتها برای کسب امتیاز مرحله نخست لیگ با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: این دوره از رقابتها با حضور ۹۱ ورزشکار از ۱۶ استان کشور برگزار شد که شرکتکنندگان در قالب ۲۳ تیم در خط استارت قرار گرفتند.
مسئول کمیته رولاسکی استان کردستان ادامه داد: از مجموع ورزشکاران حاضر در این مسابقات، ۵۴ نفر بانوان و ۳۷ نفر آقایان هستند و امیدواریم برگزاری این رقابتها زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر این رشته را فراهم کند.
مسیر استاندارد بیجار ظرفیت میزبانی رقابتهای ملی را دارد
شریفیان با اشاره به شرایط جغرافیایی و ارتفاع شهرستان بیجار گفت: این شهرستان از مناطق مرتفع کشور محسوب میشود و مسیر انتخابشده برای برگزاری مسابقات نیز از ویژگیهای مناسبی برای رقابتهای رولاسکی برخوردار است.
وی طول مسیر مسابقه را پنج کیلومتر عنوان کرد و افزود: وجود چنین مسیری در کشور محدود است و شرایط مناسبی را برای برگزاری مسابقات حرفهای و حتی آمادهسازی ورزشکاران ملیپوش فراهم میکند.
مسئول کمیته رولاسکی استان کردستان بیان کرد: استاندارد بودن مسیر بیجار این امکان را فراهم میکند که ورزشکاران در شرایط نزدیکتر به مسابقات رسمی تمرین کنند و از ظرفیتهای موجود برای ارتقای آمادگی فنی خود بهره ببرند.
شریفیان درباره برنامه ادامه لیگ رولاسکی کشور گفت: پس از برگزاری مرحله نخست در بیجار، مرحله دوم مسابقات در شهریورماه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد و مرحله نهایی نیز در استان مازندران برگزار میشود تا قهرمان کشور مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این رقابتها در چند مرحله فرصت مناسبی برای ارزیابی مستمر عملکرد ورزشکاران و شناسایی نفرات برتر برای حضور در ترکیب تیم ملی فراهم میکند.
هدفگذاری برای حضور قدرتمند در رقابتهای برونمرزی
مسئول کمیته رولاسکی استان کردستان با اشاره به برنامهریزی برای تقویت تیم ملی این رشته گفت: هدف از برگزاری منظم لیگ، تنها تعیین قهرمان کشور نیست، بلکه باید از ظرفیت این مسابقات برای شناسایی ورزشکاران مستعد و تشکیل تیم ملی قدرتمند استفاده کرد.
شریفیان افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، پس از پایان مرحله نهایی لیگ در مازندران، برنامه اعزام برونمرزی ورزشکاران نیز دنبال خواهد شد و امیدواریم ملیپوشان کشورمان بتوانند در رقابتهای آسیایی و سایر مسابقات بینالمللی نتایج قابل قبولی کسب کنند.
وی با بیان اینکه میزبانی بیجار میتواند به توسعه رولاسکی در کردستان نیز کمک کند، گفت: برگزاری مسابقات کشوری در این شهرستان ظرفیتهای ورزشی استان را بیشتر معرفی میکند و میتواند زمینه حضور اردوهای تیم ملی و رقابتهای مهمتر در این منطقه را فراهم سازد.
مسئول کمیته رولاسکی استان کردستان در پایان تأکید کرد: استمرار برگزاری لیگ، توجه به زیرساختهای استاندارد و فراهم کردن فرصت رقابت برای ورزشکاران استانهای مختلف، سه عامل مهم در مسیر رشد این رشته و پشتوانهسازی برای تیم ملی محسوب میشود.
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