نویدکیا: اصلا اهل تسلیم شدن نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد، در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتور اظهار داشت: تراکتور در ۲، ۳ سال گدشته یکی از کامل ترین تیم‌های ایران بوده است؛ قطعا بازی سختی داریم، باید تمام تلاش خود را انجام دهیم.

وی افزود: در حد هفته اول از آن‌ها شناخت داریم،

از این دو تیم انتظار یک بازی جذاب و با کیفیت می‌رود، امیدوارم هواداران از این دیدار لذت ببرند.

نویدکیا تصریح کرد: ما تجربه بزرگی‌ سال قبل از بازی‌های رودررو داشتیم که تلخ نیز بود؛ نمی‌دانم چه نتایجی کسب می‌کنیم ولی سال قبل هم کیفیت خوبی در بازی‌های ۶ امتیازی داشتیم و شاید بدشناس بودیم که نتایج خوبی کسب نکردیم.

سرمربی سپاهان گفت: هفته گذشته من در پاسخ به سوال خبرنگار گفتم که به صندلی سپاهان نچسپیده‌ام، دلم می‌خواهد جایی کار کنم که به من اعتماد داشته باشند.

وی ادامه داد: از آن دسته آدم‌هایی نیستم که به هر دلیلی بمانم و می‌خواهم با آرامش کارم را انجام دهم؛ اصلا اهل تسلیم شدن نیستم اما اگر روزی باشگاه فکر کرد که کسی بهتر از من است، هیچ مشکلی ندارم،

تا روزی که کار کنم حق و حقوقم را می‌گیرم و اهل شکایت نیستم.

نویدکیا با بیان این که در فوتبال حرفه‌ای جابه‌جایی بازیکنان طبیعی است، خاطرنشان ‌کرد: شاید از نظر هواداران حساسیت وجود داشته باشد اما از نظر فوتبالی چنین چیزی نیست؛ در زمان جدایی دانشگر من قرارداد نداشتم اما زکی‌پور با نظر درست یا غلط من جدا شد.

سرمربی سپاهان گفت: من در چشم زکی‌پور نگاه کردم و به او گفتم که او را نمی‌خواهم؛ در خصوص لیگ ما روی کیفیت خود متمرکز هستیم، در این فصل باید با همه تیم‌ها بازی کنیم و فرقی نمی‌کند با چه تیمی در چه هفته‌ای بازی داریم.

وی با اشاره به این که دستیار خارجی نخواهیم داشت، گفت: در این شرایط اقتصادی دستیار خارجی اضافه نمی‌کنیم؛ به یک مربی پیشنهاد همکاری دادیم که سرمربی یک تیم لیگ یکی شد، در صورت مهیا بودن شرایط دوست داریم یک نفر به کادرفنی اضافه کنیم.

نویدکیا گفت: آلوز بازیکن ماست و اگر کارهای حقوقی او انجام شود، از او استفاده خواهیم کرد؛ کسری طاهری در نساجی تمرین کرد و شرایط خوبی دارد، فردا هم می‌تواند همراه تیم باشد، نگران مسائل حقوقی بودیم که متوجه شدیم مشکلی ندارد و می‌تواند بازی کند.