https://mehrnews.com/x3cPXH ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ کد مطلب 6919568 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ آغاز محفل اربعین قرآنیترین رهبر جهان اسلام در مشهد مشهد- محفل اربعین قرآنیترین رهبر جهان اسلام و بزرگداشت مسجد کرامت در عرصه میدان شهدا مشهدمقدس آغاز شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6919568 کپی شد مطالب مرتبط آماده سازی صحنه اجرای ویژه برنامه محفل در عرصه میدان شهدای مشهد اجرای گروه سرود نوجوانان در محفل اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد اقامه نماز در ویژه برنامه قرآنی محفل در مشهد مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» در حرم امام رضا(ع) حضور قاریان بین المللی قرآن در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد حال و هوای عرصه میدان شهدای مشهد قبل از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید تمهیدات ترافیکی مراسم اربعین تدفین آقای شهید ایران در مشهد اعلام شد اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» در مشهد برگزار می شود حضور باشکوه مشهدیها در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید مسجدهای کوچک و محلی نقش مهمی در پیوند روزمره مردم با محله داشتند برچسبها رهبر شهید اربعین رهبر شهید مشهد برنامه محفل
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