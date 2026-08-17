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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

آغاز محفل اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام در مشهد

آغاز محفل اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام در مشهد

مشهد- محفل اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام و بزرگداشت مسجد کرامت در عرصه میدان شهدا مشهدمقدس آغاز شد.

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کد مطلب 6919568

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