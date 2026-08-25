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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

تذکر معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران غایب از جلسات شهدا

تذکر معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران غایب از جلسات شهدا

یاسوج-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از غیبت برخی مدیران در جلسات بزرگداشت شهدا، بر حضور جدی دستگاه‌ها در برنامه‌های تکریم شهیدان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و امام شهید، بر ضرورت توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های بزرگداشت شهدا تأکید کرد.

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در دو جلسه مهم این ستاد، اظهار کرد: حضور مدیران در برنامه‌های مرتبط با تکریم شهدا باید جدی گرفته شود و موضوع غیبت مدیران در جلسات پیشین را در شورای اداری به‌صورت جدی تذکر خواهیم داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه شهدای دولت، افزود: مناسبت‌های مرتبط با شهدای دولت فرصتی برای تجلیل از شهیدانی است که در قالب یک کابینه کامل، الگوی خدمت، مسئولیت‌پذیری و ایثار را به نمایش گذاشتند.

فرهنگ شهادت ریشه در هویت ایرانی و عاشورایی دارد

وی با اشاره به ریشه‌های فرهنگ شهادت در تاریخ ایران، تصریح کرد: مفاهیمی همچون شهادت‌طلبی و فداکاری در فرهنگ ایرانی سابقه‌ای دیرینه دارد و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در اسطوره‌ها و شخصیت‌هایی همچون سیاوش، آرش و آریوبرزن مشاهده کرد.

محمدی ادامه داد: با ورود اسلام و شکل‌گیری فرهنگ تشیع و نهضت عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت به یکی از مؤلفه‌های مهم هویت مقاومتی جامعه تبدیل شد.

وی گفت: امروز فرهنگ شهادت و ایثار یکی از عوامل مهم تاب‌آوری ملی و ایستادگی مردم در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت در یاسوج

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت شهدای دولت، اظهار کرد: مراسم گرامیداشت شهدای دولت روز شنبه چهارم شهریورماه در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و مدیران با حضور جدی در این برنامه، زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.

محمدی از شهرداری‌ها و فرمانداران نیز خواست با نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در میادین و معابر، اطلاع‌رسانی لازم برای حضور مردم در این مراسم را انجام دهند.

وی بر ضرورت دعوت از اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: جوانان، نوجوانان و بانوان باید به‌صورت ویژه برای حضور در این آیین دعوت شوند تا مراسم بزرگداشت شهدا با مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

هماهنگی برای برگزاری همزمان جشن میلاد و گرامیداشت شهدا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان این نشست مقرر شد هماهنگی‌های نهایی برای برگزاری همزمان آیین گرامیداشت شهدای دولت و جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام شود.

بر اساس این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده، برای برگزاری باشکوه این مراسم و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم همکاری کنند.

کد مطلب 6927179

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