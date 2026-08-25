تذکر معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران غایب از جلسات شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و امام شهید، بر ضرورت توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های بزرگداشت شهدا تأکید کرد.

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در دو جلسه مهم این ستاد، اظهار کرد: حضور مدیران در برنامه‌های مرتبط با تکریم شهدا باید جدی گرفته شود و موضوع غیبت مدیران در جلسات پیشین را در شورای اداری به‌صورت جدی تذکر خواهیم داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه شهدای دولت، افزود: مناسبت‌های مرتبط با شهدای دولت فرصتی برای تجلیل از شهیدانی است که در قالب یک کابینه کامل، الگوی خدمت، مسئولیت‌پذیری و ایثار را به نمایش گذاشتند.

فرهنگ شهادت ریشه در هویت ایرانی و عاشورایی دارد

وی با اشاره به ریشه‌های فرهنگ شهادت در تاریخ ایران، تصریح کرد: مفاهیمی همچون شهادت‌طلبی و فداکاری در فرهنگ ایرانی سابقه‌ای دیرینه دارد و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در اسطوره‌ها و شخصیت‌هایی همچون سیاوش، آرش و آریوبرزن مشاهده کرد.

محمدی ادامه داد: با ورود اسلام و شکل‌گیری فرهنگ تشیع و نهضت عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت به یکی از مؤلفه‌های مهم هویت مقاومتی جامعه تبدیل شد.

وی گفت: امروز فرهنگ شهادت و ایثار یکی از عوامل مهم تاب‌آوری ملی و ایستادگی مردم در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت در یاسوج

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت شهدای دولت، اظهار کرد: مراسم گرامیداشت شهدای دولت روز شنبه چهارم شهریورماه در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و مدیران با حضور جدی در این برنامه، زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.

محمدی از شهرداری‌ها و فرمانداران نیز خواست با نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در میادین و معابر، اطلاع‌رسانی لازم برای حضور مردم در این مراسم را انجام دهند.

وی بر ضرورت دعوت از اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: جوانان، نوجوانان و بانوان باید به‌صورت ویژه برای حضور در این آیین دعوت شوند تا مراسم بزرگداشت شهدا با مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

هماهنگی برای برگزاری همزمان جشن میلاد و گرامیداشت شهدا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان این نشست مقرر شد هماهنگی‌های نهایی برای برگزاری همزمان آیین گرامیداشت شهدای دولت و جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام شود.

بر اساس این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده، برای برگزاری باشکوه این مراسم و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم همکاری کنند.