به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت بهویژه این شهید والامقام ، اظهار کرد: همایش ملی بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری با هدف پاسداشت مقام شامخ این شهید والامقام در رأستای تبیین ابعاد گوناگون دستاوردهای ایشان در مسیر مقاومت برنامهریزی شده و علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دبیر این همایش، تمامی دستگاههای ذیربط برای برگزاری باشکوه این آیین پای کار هستند.
وی با بیان اینکه امسال برنامههای متنوع و ویژهای با محوریتهای فرهنگی تاریخی در نظر گرفته شده است، افزود: مهمترین برنامه همایش علمی است که با مدیریت دانشگاه آزاد بوشهر و با حضور جمعی از چهرههای برجسته کشوری درشهر بوشهر برگزار میشود.
فرماندار بوشهر با تأکید بر جایگاه رفیع شهید رئیسعلی دلواری در تاریخ مبارزه با استعمار، خاطرنشان کرد: این همایش نه تنها یک رویداد استانی بلکه رویدادی ملی و فراملی محسوب میشود که میتواند پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.
وی گفت: مردم جنوب همواره در طول تاریخ پیشگام در دفاع از تمامیت ارضی کشور بودهاند و این روحیه استعمارستیزی میراثی گرانبها از شهدایی همچون رئیسعلی دلواری، شهید میرمهنا و شهید تنگسیری است.
فرماندار بوشهر برگزاری این همایش را گامی مؤثر در جهت گرامیداشت یاد و نام شهدای مقاومت دانست، و تصریح کرد: قطعاً این مراسم به عنوان نماد استعمارستیزی شهید رئیسعلی دلواری میتواند الگویی تمامعیار از شجاعت و میهندوستی مردم جنوب کشور را به جامعه بهویژه نسل جوان ارائه دهد.
وی یادآور شد: در حاشیه این همایش برنامههای از جمله بازدید از اسناد تاریخی مرتبط با مبارزات جنوب با حضور پژوهشگران تاریخ و رونمایی از اثری مکتوب تاریخی نیز پیشبینی شده است.
همچنین گفتنی است که، سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری به عنوان «روز ملی مبارزه با استعمار» در تقویم رسمی کشور ثبت شده و همهساله برنامههای متعددی در شهرستان بوشهر برای بزرگداشت این سردار بزرگ برگزار میشود، امسال نیز پیشبینی میشود این همایش گستردهتر و برنامههای متنوعتری نسبت به سالهای گذشته همراه باشد.
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